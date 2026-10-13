Arsenal tổn thất nhân sự vì tập cường độ cao

Cả hai cùng gặp chấn thương trong ca tập bổ sung sau chiến thắng 2-1 trước Leeds cuối tuần qua.

Kết thúc trận đấu, HLV Mikel Arteta tổ chức một buổi tập cường độ cao ngay trên sân Emirates, nhằm giúp những cầu thủ thi đấu ít hoặc không được ra sân duy trì nhịp vận động.

Hincapie dính chấn thương mắt cá - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, sự cố hy hữu xảy ra khi Hincapie và Zubimendi lần lượt dính chấn thương mắt cá chân trong hai tình huống riêng biệt. Cả hai cần được chụp chiếu kiểm tra và sẽ vắng mặt ở trận gặp Lille.

Hincapie bị đau mắt cá chân và phải nhờ hỗ trợ để rời sân. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tuyển thủ Ecuador tỏ ra đau đớn, bước đi tập tễnh và ôm mắt cá chân phải.

Do không thể chịu lực lên chân bị đau, Hincapie phải nhờ thủ môn dự bị Illan Meslier cõng ra khỏi sân.

Arteta cho biết: "Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tập sau trận cho những cầu thủ chưa thi đấu đủ số phút cần thiết.

Mục đích là để tất cả có thể hồi phục vào Chủ nhật và duy trì nhịp vận động. Nhưng hai tình huống rất không may khiến Arsenal mất hai cầu thủ. Đó là điều chẳng ai mong muốn".

Ông nói thêm: "Chúng tôi cần đánh giá tình trạng của họ hôm nay. Cả hai sẽ được chụp kiểm tra để xác định mức độ chấn thương, sau đó mới có thể đưa ra thời gian dự kiến họ phải nghỉ thi đấu".

Arteta thừa nhận tình hình lực lượng không hề lý tưởng trong bối cảnh Arsenal phải trải qua 9 trận đấu trong 28 ngày.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng những buổi tập như vậy vẫn cần thiết để bảo đảm các cầu thủ có thể trạng phù hợp khi bước vào những trận đấu chính thức.

Arsenal đã phải đối mặt với nhiều ca chấn thương dưới hàng phòng ngự mùa này. William Saliba chưa thi đấu phút nào do chấn thương lưng trở nên nghiêm trọng hơn trong lúc tham dự World Cup 2026.

Jurrien Timber cũng đang được quản lý khối lượng vận động thận trọng sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương háng hồi mùa hè.