Con đường mới lên bản cao

Thi công đào rãnh tuyến đường Tong Chinh - Na Va.

Bản Lọng Hỏm là nơi sinh sống của 362 hộ đồng bào dân tộc Mông ở xã vùng cao Phiêng Cằm. Con đường đất chật hẹp, độ dốc lớn từ bản đến với trung tâm xã đi lại rất khó khăn, vào mùa khô, bụi bẩn mịt mù; đến mùa mưa lại lầy lội, trơn trượt. Việc vận chuyển nông sản như ngô, sắn, cà phê đều bằng xe máy. Các em học sinh đến trường cũng gặp nhiều gian nan. Vì vậy, một con đường bê tông luôn là niềm mong mỏi, là khát vọng bao đời của người dân nơi đây.

Dự án đường Tong Chinh - Na Va, bản Lọng Hỏm, có chiều dài 7 km, mặt đường đổ bê tông rộng 3 m, tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian thực hiện dự án trong hai năm 2025-2026. UBND xã Phiêng Cằm làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Khang Lan, phường Chiềng Sinh, là đơn vị thi công. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với xã vùng cao Phiêng Cằm.

Những ngày này, không khí thi công trên công trường đang diễn ra hết sức khẩn trương và nhộn nhịp. Trên công trường thi công, các mũi thi công đang được triển khai đồng thời. Máy móc hoạt động liên tục; công nhân tập trung hoàn thiện mương, cống thoát nước và đổ bê tông mặt đường. Trực tiếp có mặt chỉ đạo thi công, ông Trần Thế Khang, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khang Lan, cho biết: Đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, bố trí các mũi thi công hợp lý. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đặc biệt chú trọng bảo đảm công trình thi công đúng thiết kế, kỹ thuật và chất lượng. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Cán bộ phòng Kinh tế và đơn vị thi công kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường.

Với người dân Lọng Hỏm, con đường này là niềm mong mỏi từ nhiều năm nay. Bởi vậy, từ khi dự án được triển khai, 45 hộ dân bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tự dịch chuyển hàng rào, cây cối để bàn giao mặt bằng, không yêu cầu bồi thường. Thường xuyên ra xem con đường mới và là một trong những hộ có diện tích đất bị ảnh hưởng nhiều nhất bản, ông Lý A Páo chia sẻ: Mở rộng tuyến đường, gia đình tự nguyện hiến đất 1.500 m² đất trồng cà phê, ngô nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Đất sản xuất bị ảnh hưởng cũng tiếc, nhưng làm đường là vì lợi ích lâu dài của cả bản. Có đường mới, bà con đi lại thuận tiện, cà phê, ngô làm ra cũng dễ vận chuyển hơn. Vì vậy, gia đình tôi đồng thuận hiến đất để công trình sớm hoàn thành.

Còn ông Giàng A Sềnh, Trưởng bản cũng thường xuyên có mặt giám sát thi công, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Ông Sềnh chia sẻ: Dọc tuyến Tong Chinh - Na Va có 127 hộ sinh sống. Đây cũng là khu vực sản xuất tập trung của bà con, với gần 10 ha ngô và 985 ha cà phê. Khổ nhất là vào vụ thu hoạch, cà phê, ngô làm ra muốn đưa tới nơi thu mua phải chở bằng xe máy tận tỉnh lộ 113. Khi tuyến đường hoàn thành, xe cộ đi lại thuận lợi, vật tư phục vụ sản xuất đưa vào dễ hơn; cà phê, ngô thu hoạch xong được ô tô vào mua tận nương, giảm được nhiều công sức và chi phí cho bà con.

Cán bộ phòng Kinh tế xã kiểm tra hệ thống cống thoát nước tuyến đường Tong Chinh - Na Va.

Để dự án triển khai thuận lợi, xã Phiêng Cằm đã thành lập tổ công tác, phối hợp với bản tuyên truyền, vận động các hộ có đất nằm trong phạm vi tuyến đường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công trình. Cùng với đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, UBND xã thường xuyên cử cán bộ chuyên môn kiểm tra hiện trường, nắm tiến độ, kịp thời phối hợp xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình thi công. Mục tiêu đặt ra là vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng để tuyến đường phát huy hiệu quả lâu dài sau khi đưa vào sử dụng.

Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Phiêng Cằm, cho biết: Sau sắp xếp, xã hiện có 15 bản; có hơn 270 km đường giao thông nông thôn, gồm, 19 tuyến liên xã và 34 tuyến nội bản, trong đó, mới có khoảng 48 km được cứng hóa. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương. Tuyến đường Tong Chinh - Na Va sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn giữa các bản với trung tâm xã, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển vật tư và nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận của nhân dân và trách nhiệm của đơn vị thi công, tin rằng tuyến đường Tong Chinh - Na Va sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, giúp rút ngắn khoảng cách từ khu dân cư, vùng sản xuất đến trung tâm xã và các tuyến giao thông chính; đồng thời, mở thêm điều kiện giao thương và phát triển sản xuất và góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông ở Phiêng Cằm, tạo động lực để những bản vùng cao khai thác tốt hơn tiềm năng, nâng cao đời sống nhân dân.