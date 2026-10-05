Bám núi, mở đường trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+00-Km53+00) có chiều dài 34 km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 9/2024.

Dự án do Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm đại diện chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2028.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.319,9 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 8.332 tỷ đồng, tương đương 27,84%.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo và Công luận, trên cả 4 gói thầu xây lắp lớn của dự án, các nhà thầu triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục.

Máy móc, thiết bị công suất lớn được huy động thi công dự án.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, địa chất phức tạp, nhiều khu vực đất đá phong hóa mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Để mở đường giữa núi rừng, các nhà thầu phải huy động nhiều mũi thi công, tăng cường máy móc, nhân lực và tổ chức thi công liên tục.

Trạm trộn quy mô lớn tại gói thầu XL-01.

Địa hình khó, cộng thêm mưa lớn, bão và thời tiết diễn biến bất lợi khiến việc thi công nền đường, vận chuyển, tập kết vật liệu gặp không ít trở ngại.

Trên tuyến, hàng loạt cầu lớn, cầu cao và các công trình hầm đang đồng loạt được triển khai. Đặc biệt, cầu Hòa Sơn là cầu dây văng có nhịp chính dài tới 550 m, cùng 3 hầm xuyên núi và nhiều cầu có trụ cao trên 50 m, tạo nên những hạng mục thi công phức tạp.

Các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 90/90 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp P8, P9 cầu Hòa Sơn và hoàn thành bệ trụ tháp, đang triển khai thi công thân trụ.

Những ngày thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tranh thủ tối đa để đẩy nhanh các mũi thi công, bù lại thời gian bị ảnh hưởng.

Dù tiến độ đang được đẩy nhanh, dự án vẫn gặp nhiều khó khăn do tuyến đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện địa chất phức tạp, có nguy cơ sạt lở.

Phía sau những tuyến đường đang dần hình thành giữa núi đồi là sự vất vả của công nhân, kỹ sư và những cỗ máy ngày đêm bám công trường.

Những trụ cầu cao hàng chục mét đang được gấp rút thi công.

Mỗi mét đường mở ra là một bước tiến mới trên hành trình đưa tuyến cao tốc nối Hòa Bình với Mộc Châu thành hình.

UBND tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng đoạn tuyến Km19+000 - Km53+000 từ 2 lên 4 làn xe, đồng thời quan tâm bố trí khoảng 8.171 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện.