Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Fort Lauderdale, Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết đợt nắng nóng bất thường xô đổ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại khu vực miền Nam và miền Trung California. Tại hạt Orange, thành phố Santa Ana ghi nhận mức nhiệt lên tới 41,7 độ C, vượt qua kỷ lục cùng ngày 3/10 thiết lập năm 2014. Tại hạt San Diego, nhiệt độ ở thành phố Vista là 42,2 độ C, trong khi sân bay quốc tế San Diego chạm mốc 40,6 độ C - mức nhiệt kỷ lục trong ngày kể từ năm 1987 và cao hơn tới 16 độ C so với mức trung bình hằng năm. Hiện các khuyến cáo hoặc cảnh báo nắng nóng cực đoan được đưa ra đối với khu vực với hơn 34 triệu người dân sinh sống.

Thời tiết khô nóng gay gắt đã đẩy nguy cơ hỏa hoạn lên mức báo động. Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng chống Cháy rừng California (CAL FIRE) cho biết lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương khống chế các đám cháy lớn, tiêu biểu là đám cháy Bouquet Fire tại hạt Los Angeles - thiêu rụi hơn 420 ha và đám cháy Dome Fire tại hạt Mariposa - tàn phá hơn 2.760 ha. Tính từ đầu năm đến nay, toàn bang ghi nhận 5.701 vụ cháy rừng, làm cháy rụi hơn 133.000 ha, phá hủy 157 công trình và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Đáng lo ngại, khói bụi từ các đám cháy cùng nồng độ bụi mịn PM2.5 và khí ozone tăng cao đang khiến chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe của trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh nền tim phổi.

Song song với hiểm họa cháy rừng trên đất liền, dải duyên hải California lại đối mặt với nguy cơ nước biển dâng cao tới 30 cm trong những ngày tới do một đợt sóng Kelvin khổng lồ đang di chuyển dọc bờ Tây nước Mỹ lên tới Alaska. Chuyên gia hải dương học Dillon Amaya thuộc Đại học bang North Carolina cảnh báo dải nước dâng rộng 30 km này khi kết hợp với triều cường và sóng bão sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ gây ngập lụt và xói lở bờ biển.

Hiện tượng sóng Kelvin gắn liền với chu kỳ El Nino tại Thái Bình Dương. Nhiệt độ mặt nước biển tăng cao kết hợp với hiện tượng giãn nở nhiệt của nước đang tạo ra mối đe dọa kép cho các khu dân cư ven biển, nơi vừa phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão nhiệt đới gây sạt lở và sập nhà ở Dana Point, Laguna Beach và Malibu.

Trước tình trạng thời tiết diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng bang California khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đóng kín cửa sổ để tránh khói bụi, đồng thời yêu cầu các địa phương ven biển chủ động phương án gia cố và ứng phó trước nguy cơ triều cường dâng cao.