Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ cấp tiểu đoàn chuyên ngành tác chiến điện tử

Trong thời gian 5 ngày, các thí sinh là Tiểu đoàn trưởng (Cụm trưởng), Chính trị viên đến từ các đầu mối đơn vị trong Cục TCĐT tranh tài qua 4 nội dung chính, gồm: Huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành TCĐT và khai thác sử dụng khí tài được biên chế; huấn luyện, thực hiện động tác điều lệnh và tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý rèn luyện kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy; giảng bài giáo dục chính trị và nhận thức về công tác Đảng, công tác chính trị; nhận thức về công tác kỹ thuật chuyên ngành TCĐT.

Đại tá Hoàng Tú Xinh, Phó cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử phát biểu khai mạc hội thi.

Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá thực chất, toàn diện chất lượng, trình độ huấn luyện, khai thác sử dụng khí tài và thực hiện điều lệnh, giáo dục chính trị của cán bộ cấp tiểu đoàn, cụm; là cơ hội để cán bộ nâng cao nhận thức, trình độ, khả năng huấn luyện của mình. Đồng thời, thông qua hội thi, các thí sinh có thêm điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, tạo động lực thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hoàng Tú Xinh, Phó cục trưởng Cục TCĐT yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hội thi chặt chẽ, chính quy; điều hành hội thi đúng kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt; hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị trong quá trình hội thi; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức chấm thi đúng quy chế, đánh giá kết quả chính xác, công tâm, khách quan, thực chất, đúng trình độ của cán bộ dự thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào thực hành nội dung thi chuyên ngành tác chiến điện tử.

Đối với cán bộ tham gia thi, cần xây dựng quyết tâm, tham gia hội thi với tinh thần “Đoàn kết, kỷ luật và học hỏi lẫn nhau”; bình tĩnh, tự tin, tập trung cao độ thực hiện tốt các nội dung, phấn đấu giành kết quả cao nhất; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế và các quy định của Ban tổ chức, hướng dẫn của giám khảo và người phụ trách; thực hiện các nội dung thi đúng lịch, bảo đảm thời gian quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị… Đồng thời, qua hội thi, mỗi cán bộ phải học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nỗ lực vượt lên chính mình, nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.