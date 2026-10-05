Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin về tiến độ xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Na Sang, Mường Pồn, Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong số 15 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được thực hiện trên địa bàn 15 xã biên giới tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên được giao chủ đầu tư hai công trình tại Mường Pồn và Na Sang.

Với yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, Công an tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các phần việc, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh ngay trong quá trình thi công.

Mỗi ngày tại công trường thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Na Sang đều có gần 200 công nhân làm việc, bảo đảm tiến độ công trình. (Ảnh: LÊ LAN)

Đến nay, Trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Pồn đã hoàn thành chi trả giải phóng mặt bằng, di chuyển đường điện, khối lượng san nền đạt khoảng 90%; tiến độ Trường Mường Pồn đạt khoảng 22,3% giá trị hợp đồng. Tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, hiện đã hoàn thành san nền, chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt và di chuyển đường điện đã hoàn thành; tiến độ chung tổng thể xây dựng Trường Na Sang đạt khoảng 19,95%.

Chủ động nắm bắt khó khăn về địa hình, diễn biến phức tạp về thời tiết và khó khăn về khan hiếm nhân lực thi công trên địa bàn, Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo nhà thầu thi công phải tập trung nhân lực, phương tiện; tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.