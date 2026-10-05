Gần 100m đường bê tông được tuổi trẻ vùng cao góp sức hoàn thiện

Người dân tổ 2, thôn Trà Mai san nền, chuẩn bị mặt bằng để nâng cấp tuyến đường. Ảnh: TRUNG LÊ

Những ngày này, tại tổ 2, thôn Trà Mai, không khí lao động trở nên sôi nổi khi đoàn viên, thanh niên cùng người dân chung tay sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn.

Tuyến đường dài gần 100m được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp, chật hẹp và hư hỏng nhiều đoạn, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, nhất là trong mùa mưa.

Để sửa chữa tuyến đường, chính quyền địa phương hỗ trợ vật liệu; người dân tổ 2 cùng đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công . Tại công trình, các lực lượng cùng vận chuyển vật liệu, san nền, đổ bê tông và chỉnh trang mặt đường.

Đoàn viên, thanh niên cùng người dân sửa chữa, mở rộng tuyến đường bê tông tại tổ 2, thôn Trà Mai. Ảnh: TRUNG LÊ

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công”, việc sửa chữa, mở rộng tuyến đường nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sự tham gia tích cực của tuổi trẻ địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ, giúp công trình sớm hoàn thành trước mùa mưa.

Theo anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Chi đoàn thôn Trà Mai, khi người dân tổ 2 triển khai sửa chữa tuyến đường này, đoàn viên, thanh niên tranh thủ thời gian để tham gia hỗ trợ.

"Người góp công, người hỗ trợ vận chuyển vật liệu, ai làm được việc gì thì cùng chung tay. Chúng tôi mong tuyến đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn”, anh Trung chia sẻ.

Việc sửa chữa, mở rộng gần 100m đường bê tông góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân tổ 2, thôn Trà Mai, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.