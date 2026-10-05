Chủ động, linh hoạt hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất

Sáng 5/10, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của Thanh tra Bộ Công an.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Công an đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND tiếp tục là điểm sáng nổi bật, bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trung tướng Bùi Quang Thanh phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm trong tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra, kiểm tra đột xuất bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, thể hiện rõ tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; đã triển khai 36 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 12 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 91,5% là nỗ lực rất đáng ghi nhận, vượt chỉ tiêu, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình nội bộ các đơn vị, địa phương và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng Bùi Quang Thanh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTN,LP,TC) được triển khai đồng bộ, quyết liệt; tham mưu ban hành Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, LP,TC trong giai đoạn hiện nay, thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng...

Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được, thời gian qua, đã có 3 tập thể, 15 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 1 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND giai đoạn 2023-2025.

Trung tướng Bùi Quang Thanh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an, Trung tướng Bùi Quang Thanh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị 9 tháng đầu năm 2026. Khẳng định Quý IV/2026 là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác của cả năm; khối lượng công việc còn lại rất lớn và nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa của toàn thể CBCS, đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ và thời gian, với quyết tâm cao nhất, hoàn thành dứt điểm, có chất lượng 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2026 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. "Các kết luận thanh tra phải đảm bảo khách quan, toàn diện, chỉ rõ được bản chất sai phạm, xác định đúng trách nhiệm của tập thể, cá nhân; các kiến nghị phải sắc bén, khả thi, chặt chẽ, có lý, có tình, vì sự phát triển chung của ngành", Trung tướng Bùi Quang Thanh nêu rõ.