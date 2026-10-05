Trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn các xã biên giới

Đại biểu dự buổi trao tặng xe đạp. Ảnh: Hữu Thịnh

Phát biểu trong chương trình, Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nhấn mạnh: Nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP thành phố luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, lãnh đạo xã Tân Tiến và các trường trao tặng xe đạp cho học sinh. Ảnh: Hữu Thịnh

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, BĐBP thành phố đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình, dự án thiết thực đồng hành với nhân dân khu vực biên giới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa...

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bù Đốp trao tặng xe đạp cho các học sinh. Ảnh: Hữu Thịnh

Trong hành trình gắn kết nghĩa tình quân - dân, Đảng ủy, Ban chỉ huy BĐBP thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với thế hệ tương lai của vùng biên giới - chính là các cháu học sinh. Các chương trình mang tính nhân văn sâu sắc như: Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng, Biên cương Đêm hội trăng rằm hay các hoạt động tiếp sức mùa khai trường, học kỳ Quân đội luôn được lan tỏa mạnh mẽ.

"Những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay tuy giá trị vật chất không quá lớn, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các mạnh thường quân đến các cháu. Từ đó, góp phần đồng hành, giúp hành trình tìm con chữ của các cháu bớt phần gian nan, tiếp thêm động lực để các cháu vững bước hướng tới tương lai tốt đẹp hơn” - Đại tá Đào Công Lý nhấn mạnh.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đưa học sinh đến nhận xe đạp. Ảnh: Hữu Thịnh

Phó Chính ủy BĐBP thành phố mong rằng học sinh các trường biên giới sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để vừa thay đổi cuộc sống của chính bản thân, vừa góp phần xây dựng quê hương, đất nước, nhất là góp phần cùng các lực lượng, trực tiếp là BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, 50 học sinh khó khăn vùng biên giới trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng; Dự án Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường và các cháu học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 ở các thôn, ấp 8 xã biên giới được trao tặng xe đạp; trị giá mỗi chiếc xe từ 1,7-2 triệu đồng.