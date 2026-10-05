CSGT Lào Cai xử phạt 2 xe khách 26,3 triệu đồng từ phản ánh qua VNeTraffic

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, khoảng 10h53 ngày 10/9/2026, tại đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, người dân đã phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic về 2 xe khách có dấu hiệu vi phạm quy định vận tải hành khách.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định xe khách biển kiểm soát 34F-008.80 do lái xe V.T.D. (sinh năm 1982, trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã vi phạm các lỗi: Dừng xe ngược chiều với chiều lưu thông và không thực hiện đúng hành trình chạy xe theo quy định. Với các hành vi vi phạm trên, lái xe V.T.D. bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 1,4 triệu đồng.

Hình ảnh vi phạm được người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic.

Chủ phương tiện xe khách 34F-008.80 bị xử phạt 11 triệu đồng do không thực hiện đúng quy định về thông tin của phương tiện vận tải hành khách, đồng thời bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ xe 34F-008.80 là 12,4 triệu đồng.

Đối với xe khách 18H-023.63, lái xe N.V.T. (sinh năm 1974, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt 2,9 triệu đồng về các lỗi: Không thực hiện đúng hành trình chạy xe, dừng xe không sát lề đường bên phải và đón, trả hành khách không đúng nơi quy định.

Chủ phương tiện bị xử phạt 11 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện của xe này là 13,9 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã triệu tập các trường hợp vi phạm đến làm việc, xác minh và xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc, sau khi được lực lượng Cảnh sát giao thông cung cấp hình ảnh, video và phân tích các quy định liên quan, các lái xe và đại diện chủ phương tiện đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng ứng dụng VNeTraffic để phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh.