Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đê tả Hồng đáp ứng đa mục tiêu

Khẩn trương thi công trên thực địa

Những ngày đầu tháng 10, dọc tuyến đê tả Hồng, không khí lao động, sản xuất diễn ra khá khẩn trương. Máy móc, trang thiết bị và nhân lực được liên danh nhà thầu huy động để triển khai thi công dọc tuyến.

Hàng chục công nhân tiến hành bóc phong hóa mái đê, đào đánh cấp mái đê, tích cực thi công tường chắn chân đê và dốc lên xuống. Một số điếm canh đê cũng đang được nhà thầu tích cực hoàn thiện.

Tuyến đê tả Hồng chạy qua 3 xã: Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc đang được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Ở nhiều vị trí khác trên tuyến đê, nhân lực, phương tiện được huy động để thi công đào đắp nền đê, tường chắn chân đê, tường chắn dốc lên xuống, khoan phụt thân đê, đồng thời trồng cỏ gia cố mái đê và điếm canh đê.

Đến nay, các gói thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả Hồng đoạn từ K48+165 đến K64+126 thuộc địa bàn huyện Đông Anh cũ (nay là các xã: Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh) đều đang đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc (chủ đầu tư dự án) cho biết, sau gần 1,5 năm kể từ ngày được khởi công, nhiều hạng mục thuộc dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành khối lượng theo thiết kế.

Phần lớn các hạng mục còn lại như nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng… đang được chủ đầu tư giao tiến độ và mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với liên danh nhà thầu nhằm sớm khớp nối đồng bộ hạ tầng.

Giám sát tiến độ theo cam kết

Theo tìm hiểu, dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Hồng đoạn từ K48+165 đến K64+126 thuộc địa bàn huyện Đông Anh cũ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5835/QĐ-UBND.

Dự án có tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng, được thành phố giao UBND huyện Đông Anh trước đây và nay là UBND xã Thiên Lộc làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ đầu tháng 4-2025 và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Máy móc được huy động thực hiện cải tạo, nâng cấp đê tả Hồng. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hiện nay dự án vẫn đang được tích cực triển khai, tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, một số đoạn tuyến thuộc dự án hiện chưa thực hiện do chưa giải phóng mặt bằng, hoặc quá trình tiến hành thi công khá cầm chừng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Vũ Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc cho biết: Quá trình triển khai dự án trên thực tế có nhiều thời điểm gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến việc triển khai tại một số vị trí.

Nguyên nhân là do giá cả nhiều nhóm vật tư chính như đất đắp, đá các loại, cát vàng… tăng cao, nguồn hàng khan hiếm. Mặt bằng thi công mặt đê chật hẹp, lưu lượng phương tiện ô tô, xe máy tham gia giao thông đông cũng gây khó khăn cho việc tổ chức thi công của nhà thầu, nhất là trong các khung giờ cao điểm…

Dự án Cải tạo, nâng cấp đê tả Hồng sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng đa mục tiêu theo định hướng phát triển chung của thành phố Hà Nội. Đó là vừa đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, chống lấn chiếm hàng lang đê, vừa tạo cảnh quan môi trường, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa tại các xã ven đê tả Hồng.

Nhận thức được tính chất quan trọng của dự án, đại diện UBND xã Thiên Lộc cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục đôn đốc liên danh nhà thầu, tập trung huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công trên thực địa, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo mốc tiến độ đã cam kết; phấn đấu đưa toàn bộ dự án về đích trong năm 2027.