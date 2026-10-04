Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán bida ở Quảng Ninh
Một cơ sở kinh doanh bida đã ngừng hoạt động tại phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ vật dụng bên trong.
Vụ cháy xảy ra khoảng 10h ngày 4/10 tại một cơ sở kinh doanh bida nằm gần chợ Đại Yên, phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh.
Thời điểm xảy ra cháy, trời mưa mỗi lúc một lớn, cửa bên ngoài cơ sở bị khóa. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, người dân phát hiện, hô hoán và tìm cách dập lửa.
Nhân chứng cho hay, cơ sở này đã ngừng hoạt động từ lâu. Sau khi biết thông tin hỏa hoạn, một xe chở nước của công trình gần đó đã đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, toàn bộ đồ đạc và các bàn bida bên trong cơ sở bị thiêu rụi.
Tại hiện trường, trao đổi với PV VietNamNet, anh P. (SN 1998) cho biết là chủ quán bida này. Cách đây 2 năm anh đầu tư khoảng 500 triệu đồng để mở quán với 4 bàn bida và trang bị nội thất trên khu đất rộng 100m2. Sau một thời gian kinh doanh không có lãi, anh P. đóng cửa cơ sở và chuyển sang công việc khác.
Theo anh P., bình gas trong bếp đã hết từ lâu và không còn được sử dụng. Anh cho rằng ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện rồi lan vào lớp xốp chống nóng dưới mái tôn.
Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hien-truong-tan-hoang-sau-vu-chay-quan-bida-o-quang-ninh-2561556.html