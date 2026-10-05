65 học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Dự khai giảng có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh; Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu cùng giảng viên, học viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

Khóa học có sự tham gia của 65 học viên là các trưởng, phó trưởng phòng các ban, ngành tỉnh; diễn ra trong 2 tuần, theo hình thức học tập trung.

Nội dung bồi dưỡng: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược QP&AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; kiến thức về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, biên giới, chủ quyền biển, đảo, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hành bắn súng K54 bài 1.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ đối tượng 3, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đề nghị đội ngũ giảng viên thực hiện nghiêm chương trình, truyền đạt kiến thức sát thực tiễn; các học viên chấp hành nghiêm nội quy, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn công tác. Qua đó, vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP&AN của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.