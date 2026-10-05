Bộ Y tế đề xuất nâng thời gian hỗ trợ 70% mức đóng BHYT lên 72 tháng

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Đáng chú ý, một trong những điểm nổi bật là dự thảo Nghị định đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng.

Cụ thể, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định. Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với đối tượng quy định tại điểm g khoản 4 Điều 12 của Luật BHYT. Thời gian hỗ trợ là 72 (bảy mươi hai) tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo quy định hiện hành tại điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT trong 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Y tế, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 51/2024/QH15, thay thế Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ các quy định mới về đối tượng tham gia, mức đóng, phạm vi quyền lợi, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, hợp đồng, thanh toán và quản lý, sử dụng Quỹ BHYT.

Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng...Ảnh: TL

Qua hơn 1 năm tổ chức thi hành, chính sách BHYT tiếp tục đạt được kết quả tích cực: tính đến 30/6/2026, số người tham gia BHYT đạt khoảng 98,68 triệu người, tỷ lệ bao phủ ước đạt khoảng 95,47% dân số; Quỹ BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bảo đảm cân đối, có kết dư.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Nghị định cũng cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định, xuất phát từ các lý do chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các quy định mới về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương (trong đó có Nghị định số 128/2025/NĐ-CP) đặt ra yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh một số quy định của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP về cơ quan có trách nhiệm chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT, về vai trò của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các vướng mắc phát sinh tại địa phương, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc phân định thẩm quyền trong mô hình tổ chức mới.

Thứ hai, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ (số hiệu, ngày ban hành của Nghị quyết cần được tiếp tục đối chiếu, xác minh với văn bản gốc trước khi hoàn thiện hồ sơ chính thức trình Chính phủ) đòi hỏi phải rà soát toàn diện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHYT, chuyển từ yêu cầu người dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xuất trình, nộp lại giấy tờ, bản chụp có đóng dấu treo sang khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Thứ ba, thực tiễn tổ chức thi hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, bất cập cụ thể liên quan đến: xác định quyền lợi miễn cùng chi trả khi phát sinh lỗi dữ liệu; thanh toán chi phí đối với dịch vụ kỹ thuật mới được phê duyệt danh mục nhưng chưa được phê duyệt giá; yêu cầu ký hợp đồng nguyên tắc giữa các địa điểm hoạt động của cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ chế giải quyết khi cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thống nhất về thuyết minh chi phí tăng cao; sự cần thiết của cơ chế phản biện độc lập về chuyên môn, kinh tế trong xây dựng danh mục thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật...

Thứ tư, các chủ trương, định hướng mới của Đảng về bảo hiểm y tế toàn dân, cải cách tài chính y tế và chuyển đổi số, gồm Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 của Ban Bí thư, đặt ra yêu cầu phải kịp thời thể chế hóa trong các quy định về phạm vi quyền lợi, mức hưởng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ BHYT...