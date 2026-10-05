Hình ảnh người Hà Nội mặc áo khoác, áo mưa 'đón' gió lạnh đầu mùa

Sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 21-24 độ C.

Ghi nhận của PV, sáng nay nền nhiệt ở Hà Nội giảm mạnh so với những ngày trước khiến thời tiết tại Thủ đô thay đổi rõ rệt.

Trên nhiều tuyến phố, người dân ra đường từ sáng sớm đã phải mặc thêm áo khoác để giữ ấm. Hình ảnh học sinh, người đi làm khoác áo, trùm kín người hoặc sử dụng áo mưa, áo chống nắng để chắn gió xuất hiện phổ biến.

Người dân mặc kín người khi di chuyển trên đường, hạn chế gió lạnh.

Một số người mặc thêm áo mưa để chắn gió lạnh, đồng thời tránh những hạt mưa phùn trong quá trình di chuyển.

Áo mưa vừa giúp tránh ướt vừa chắn gió lạnh khi người dân di chuyển trên đường.

Trên đường phố Hà Nội, hình ảnh người dân mặc áo khoác, sử dụng găng tay, áo mưa hoặc áo chống nắng để tránh gió lạnh khác hẳn những ngày trước, khi thời tiết vẫn còn oi nóng.

Người dân cảm nhận rõ gió lạnh khi di chuyển qua khu vực có nhiều tòa nhà cao tầng, nơi gió thổi mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh này đã khiến nền nhiệt miền Bắc giảm đáng kể. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong ngày được dự báo ở mức 21-23 độ C.