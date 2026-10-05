Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố; đại diện cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí được nhận quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quyết định về công tác cán bộ Văn phòng Đảng ủy. Ảnh: Văn Truyên

Tại hội nghị, sau khi công bố quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và quyết định tiếp nhận, bố trí và bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố lần lượt trao quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố trao quyết định về công tác cán bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy. Ảnh: Văn Truyên

Cụ thể, lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Đảng ủy đối với 6 đồng chí, trong đó: Đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố kiêm Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Hoàng Thị Tố Loan, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy cùng 3 chuyên viên Văn phòng Đảng ủy.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quyết định về công tác cán bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Ảnh: Văn Truyên

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy đối với 9 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiêm Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; đồng chí Lê Thanh Tiến, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; đồng chí Lê Thị Thanh Hòa, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Dương Thị Hòa, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy cùng 5 chuyên viên.

Đồng chí Lê Thanh Tiến, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Truyên

Trao quyết định nhân sự Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đối với 4 đồng chí, gồm: Nguyễn Trường Luật, Võ Thị Mỹ Châu, Vũ Hùng Cường, Đoàn Công Tứ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chúc mừng các cá nhân và các cơ quan giúp việc của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Truyên

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động nắm bắt tình hình và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…