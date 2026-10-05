Đẩy mạnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị trong lực lượng công an

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.V

Tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo chuyên đề Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 22-8-2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.V

Cũng tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố triển khai 3 chuyên đề Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 27-NQ-TW ngày 28-8-2026 về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 22-8-2026 về Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an thành phố quán triệt Kế hoạch hành động số 128/KH-ĐUCA ngày 11-9-2026 về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia trong Công an thành phố Đồng Nai.

Đại tá Trần Anh Sơn và Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố quán triệt các chuyên đề. Ảnh: T.V

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố quán triệt Kế hoạch hành động số 130-KH/ĐUCA ngày 14-9-2026 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28-7-2026 Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trong Công an thành phố Đồng Nai.

Phát biểu quán triệt hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu ngay sau hội nghị, công an từng đơn vị, địa phương phải tổ chức bội nghị học tập, quán triệt cấp mình; cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động theo phương châm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Các cán bộ, chiến sĩ phải chuyển mạnh từ học tập sang triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong nhiệm kỳ 2025-2030.