Cơn đau đầu

Khi quyết định chi một số tiền lớn để mời HLV Harry Kewell ngồi “ghế nóng” cách đây một năm, Ban lãnh đạo Hà Nội FC đã trăn trở suy tính. Sự nổi tiếng khi còn là danh thủ tại Liverpool, Leeds United hay từng cùng Australia dự World Cup đến từ Harry Kewell đủ sức thu hút thượng tầng câu lạc bộ. Nhưng hạn chế về danh hiệu khi trở thành HLV cũng ở chính gương mặt này khiến cho những người đứng cao nhất đội bóng không khỏi nâng lên đặt xuống.

Sau cùng, Harry Kewell vẫn đến với đại diện Thủ đô. Nửa cuối mùa giải 2025-2026 chứng kiến ông mát tay cùng Hà Nội FC, từ nhóm dưới bảng xếp hạng, Văn Quyết cùng đồng đội vươn lên thứ tư chung cuộc. Ngoài sự thăng tiến về thành tích, Hà Nội FC dưới tài dẫn dắt của HLV Harry Kewell tấn công đẹp mắt. Điều đó trở thành một điểm tựa niềm tin để danh thủ này tiếp tục được Ban lãnh đạo ký hợp đồng.

HLV Harry Kewell của Hà Nội FC. Ảnh: baolamdong.vn

Sức hút của HLV Harry Kewell là một trong những yếu tố giúp Hà Nội FC mới ký được hợp đồng với một nhà sản xuất đồ thể thao lớn bậc nhất thế giới. Danh tiếng của Hà Nội FC được nâng lên một tầm đáng kể, từ bình diện trong nước cho đến toàn khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, HLV Harry Kewell chưa thể duy trì được sự hiệu quả như kỳ vọng. 4 trận đầu tiên của mùa giải 2026-2027, Hà Nội FC thua 3, thắng 1. Không những sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia, Hà Nội FC hiện đứng thứ 13 trên 14 đội tham dự V-League.

Áp lực thêm đè nặng đối với nhà cầm quân người Australia khi bài toán nhân sự rối như tơ vò. Hà Nội FC vừa phải thay gấp tân binh Cyrus Christie bằng “người cũ” Adriel Silva do không đạt được yêu cầu như kỳ vọng. Một cầu thủ mới khác là Adam Taggart cũng đứng trước nguy cơ phải chia tay do vấn đề thể lực và chuyên môn. Mai Sỹ Hoàng-một trong số những nội binh mới gia nhập Hà Nội FC cũng lập tức chuyển đến đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Hai bản hợp đồng khác từ Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP Hồ Chí Minh gồm Phạm Đức Huy, Bùi Ngọc Long chưa thể ra sân vì chấn thương.

Trận thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ninh FC mới đây chưa thể giúp Hà Nội FC vượt qua khủng hoảng, bởi cuối tuần này, khó khăn có thể trở lại khi đội đụng độ Công an Hà Nội FC (chiều 18-10). Vì thế, hàng loạt nỗi lo đang dồn lên HLV Harry Kewell. Nếu như không thể giúp đội bóng Thủ đô cải thiện thành tích, chính cựu danh thủ này sẽ trở thành vấn đề với chính Hà Nội FC.