Đoàn Văn Hậu vắng mặt trận đại chiến V-League

Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở trận gặp Hà Nội FC.

Theo danh sách được Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố ngày 14/10, có 6 cầu thủ thuộc 4 câu lạc bộ phải nghỉ thi đấu ở vòng 4 LPBank V-League 2026/27 do án kỷ luật hoặc thẻ đỏ.

Những trường hợp vắng mặt này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị lực lượng của các đội trước loạt trận diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10.

Đáng chú ý là trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội). Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ không thể ra sân trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC vào ngày 18/10, một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng đấu.

Đoàn Văn Hậu bị kỷ luật sau tình huống phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân ở vòng 2 V-League. Theo Quyết định kỷ luật số 931, hậu vệ của Công an Hà Nội bị đình chỉ thi đấu 4 trận và phạt tiền 20 triệu đồng.

Vì vậy, cuộc đối đầu với Hà Nội FC vẫn nằm trong thời gian Văn Hậu phải chấp hành án phạt. Sự vắng mặt này khiến Công an Hà Nội mất đi một lựa chọn đáng chú ý ở hàng phòng ngự trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với đội bóng.

Với khả năng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, Văn Hậu có thể hỗ trợ phòng ngự, tranh chấp tay đôi và tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới. Việc thiếu vắng cầu thủ này buộc ban huấn luyện Công an Hà Nội phải tính toán phương án nhân sự phù hợp nhằm bảo đảm sự cân bằng trong lối chơi.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC càng thu hút sự chú ý bởi mối liên hệ giữa Đoàn Văn Hậu với đội bóng thủ đô. Hậu vệ này trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC trước khi chuyển sang khoác áo Công an Hà Nội.

Cuộc đối đầu giữa hai đội vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân Văn Hậu. Tuy nhiên, do án treo giò, anh sẽ không có cơ hội trực tiếp đối đầu đội bóng cũ ở vòng đấu này.