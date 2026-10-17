Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An chia điểm trong trận derby xứ Nghệ

Trận derby xứ Nghệ diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là bên tạo ra những cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Ngay phút 19, Charles bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành SLNA.

Chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA đã cống hiến một trận derby cảm xúc, kịch tính với kết quả hòa 2-2. Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tuy nhiên, SLNA lại là đội tạo ra bước ngoặt. Phút 35, Luiz có pha xử lý bên cánh phải trước khi chuyền bóng thuận lợi để Nguyễn Quang Vinh dứt điểm, mở tỷ số cho đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, SLNA tiếp tục tận dụng khoảng trống trong hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để gia tăng cách biệt. Phút 39, Luiz dẫn bóng áp sát khung thành rồi tung cú dứt điểm, giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn 2-0.

Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không để trận đấu rơi vào thế bất lợi quá lâu. Phút 45, Bùi Duy Thường ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, qua đó tạo động lực cho đội chủ nhà trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục gây sức ép và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 48, Daniel tận dụng tình huống hàng thủ SLNA thiếu tập trung, dẫn bóng áp sát khung thành rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau khi tỷ số được cân bằng, thế trận trở nên chặt chẽ hơn. SLNA nỗ lực tìm lại lợi thế, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng duy trì sức ép nhằm hoàn tất màn ngược dòng trên sân nhà. Tuy nhiên, cả hai đội đều không tạo ra đủ khác biệt trong những phút còn lại.

Chung cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA hòa nhau với tỷ số 2-2, giúp hai đội cùng có thêm 1 điểm sau vòng 4 V.League 2026/27 và khép lại một trận derby xứ Nghệ giàu cảm xúc.

Đội hình xuất phát

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng; Vương Văn Huy, Vũ Viết Triều, Helerson Mateus Do Nascimento, Bùi Duy Thường, Daniel Passira, Ngô Văn Lương, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Bùi Văn Đức, Luiz Antonio, Charles Atshimene.

SLNA: Cao Văn Bình; Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý, Ngô Văn Bắc, Đặng Quang Tú, Jairo Rodrigues, Luizao, Bruno Paraiba, Abdel-Amine Trần.

Hải Phòng đại thắng Đà Nẵng, Nam Định vượt ải xứ Thanh

Trên sân Thanh Hóa, Nam Định đã vượt qua chủ nhà Thanh Hóa với tỉ số 2-0 với bàn thắng ghi do công của tân binh Tuấn Hải và pha phản lưới nhà của cầu thủ Việt kiều Lào - Damoth Thongkhamsavath.

Trong khi đó trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng thảm bại trên sân nhà với tỉ số 1-5 trước Hải Phòng. Milan Makaric và Joel Tagueu là những người lập công cho đội khách trong khi Bryan Lý là người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 4 V.League 2026/27

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