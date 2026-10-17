Kết quả vòng 3 V.League 2026/27: Mãn nhãn bữa tiệc bàn thắng

Nam Định và Hải Phòng cùng giành chiến thắng thuyết phục, trong khi SLNA và Hà Tĩnh chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Hải Phòng đại thắng, Thép Xanh Nam Định bản lĩnh cựu vương

Tâm điểm của loạt trận sớm là chiến thắng 5-1 của Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng. Đội bóng đất Cảng thể hiện sức tấn công vượt trội, đặc biệt trong hiệp 1 khi Joel Tagueu bùng nổ với cú hat-trick ở các phút 24, 30 và 41.

Nam Định có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa. Ảnh: Nam Định FC.

Ba bàn thắng liên tiếp giúp Hải Phòng tạo lợi thế lớn trước giờ nghỉ. Dù SHB Đà Nẵng có bàn thắng của Bryan Ly, đội chủ nhà vẫn không thể ngăn cản sức ép từ đối thủ.

Sang hiệp 2, Hải Phòng ghi thêm hai bàn, khép lại chiến thắng đậm 5-1. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong khâu tổ chức tấn công và khả năng tận dụng cơ hội của đội khách.

Ở trận đấu còn lại, Nam Định giành chiến thắng 2-0 trên sân Thanh Hóa. Bàn phản lưới nhà của Damoth ở phút 45+2 giúp đội khách khai thông thế bế tắc ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Tuấn Hải ghi bàn ở phút 86, ấn định chiến thắng cho Nam Định.

Không tạo ra cơn mưa bàn thắng như Hải Phòng, Nam Định vẫn cho thấy sự chắc chắn và khả năng chắat chiu cơ hội. Chiến thắng trên sân khách là bước tiến quan trọng để đội bóng thành Nam tiếp tục cuộc đua tại V.League.

SLNA và Hà Tĩnh chia điểm kịch tính

Trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà và SLNA cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2.

SLNA khởi đầu tốt hơn khi Quang Vinh ghi bàn ở phút 36, trước khi Luiz Guilherme nhân đôi cách biệt ở phút 40.

Đội bóng xứ Nghệ dẫn trước hai bàn nhưng khép lại trận đấu, SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tinh chia điểm 2-2. Ảnh: SLNA FC.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh không buông xuôi. Duy Thường rút ngắn tỷ số ở phút 45, giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, Floro Daniel ghi bàn ở phút 48, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hai đội tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không thể tạo ra khác biệt.

Sau ba trận đấu sớm vòng 4, tổng cộng 12 bàn thắng được ghi, đạt hiệu suất 4 bàn mỗi trận.

Những con số này phản ánh thế trận cởi mở, tinh thần tấn công chủ động và sức hấp dẫn của V.League 2026/27.

Các trận đấu còn lại hứa hẹn tiếp tục mang đến những diễn biến khó lường cho cuộc đua ở mùa giải năm nay.

Kết quả ngày 17/10 vòng 4 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.