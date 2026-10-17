Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2026

Các vận động viên tranh tài nội dung bắn nỏ.

Hội thi năm nay thu hút gần 200 vận động viên thuộc 17 đoàn, đến từ các câu lạc bộ, xã, phường và trường học trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở 3 môn: đẩy gậy, bắn nỏ và kéo co.

Các trận tranh tài diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Sau 2 ngày thi đấu, các nội dung đã khép lại với nhiều cuộc tranh tài quyết liệt, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của các đoàn. Những màn so tài không chỉ mang đến không khí hào hứng mà còn cho thấy sức sống của các môn thể thao truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải cá nhân, đồng đội cho các vận động viên xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 24 bộ giải Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn xã Xuân Quang; giải nhì toàn đoàn thuộc về đoàn xã Lục Yên; Đoàn vận động viên Trường PTDT Nội trú THPT Yên Bái giành giải ba.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đoàn xuất sắc.

Kết quả hội thi là sự ghi nhận nỗ lực tập luyện, thi đấu của các vận động viên, đồng thời tạo động lực để các địa phương tiếp tục duy trì, phát triển phong trào thể thao quần chúng. Qua đó, góp phần bảo tồn các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.