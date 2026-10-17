Derby Thủ đô là tâm điểm vòng 4 V.League 2026/27

Đại chiến giữa CAHN và Hà Nội FC luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ, hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn tại vòng 4 V.League 2026/27. (Nguồn: VPF)

CLB CAHN đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Đoàn quân của HLV Mano Polking có cơ hội nối dài mạch thắng lên 4 trận, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an vừa trải qua lịch thi đấu dày trên đấu trường quốc tế, trong đó có trận gặp Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite, nên vấn đề thể lực và khả năng xoay tua nhân sự sẽ là yếu tố cần lưu ý.

Ở phía đối diện, Hà Nội FC mới có 3 điểm. Sau hai thất bại liên tiếp tại V.League, đội bóng của HLV Harry Kewell đã tìm lại niềm vui bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất. Kết quả này giúp Hà Nội FC giải tỏa phần nào sức ép trước trận derby quan trọng.

Dù có khởi đầu không thuận lợi, Hà Nội FC vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng gây khó khăn cho CAHN. Đội bóng Thủ đô cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, sau khi để thủng lưới 7 bàn trong hai vòng đầu, đồng thời tận dụng tốt hơn các cơ hội tấn công.

Với CAHN, mục tiêu là duy trì phong độ ổn định tại giải quốc nội. Trong khi đó, Hà Nội FC cần thêm điểm số để cải thiện thứ hạng. Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy vì thế mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong giai đoạn đầu mùa giải.