Giải vô địch trẻ Trượt băng trẻ quốc gia năm 2026 mở rộng cơ hội thi đấu cho vận động viên

Vận động viên Trần Khánh Ly trong bài thi tại Giải đấu. (Ảnh: SFV)

Sáu địa phương góp mặt

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10 tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City, Hà Nội. Giải do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức.

Giải đấu thu hút số vận động viên kỷ lục. (Ảnh: SFV)

Theo Ban tổ chức, giải thu hút 112 vận động viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Đây là số lượng vận động viên lớn nhất trong lịch sử giải đấu, phản ánh sự mở rộng của phong trào trượt băng trong nước, đặc biệt ở nhóm tuổi trẻ.

Giải hướng tới tạo môi trường thi đấu cho thanh thiếu niên, khuyến khích rèn luyện thể chất và thúc đẩy phong trào tập luyện trượt băng trên cả nước. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, qua đó giúp giới chuyên môn phát hiện những gương mặt có tiềm năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế.

37 bộ huy chương ở hai nội dung

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chính là trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, với tổng cộng 37 bộ huy chương, gồm 29 bộ của trượt băng tốc độ và tám bộ của trượt băng nghệ thuật.

Ở nội dung trượt băng tốc độ, vận động viên được phân chia theo nhóm tuổi, từ dưới sáu tuổi đến nhóm từ 13 tuổi trở lên, với các cự ly thi đấu khác nhau. Chương trình bao gồm các nội dung cá nhân nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp nam, nữ dành cho vận động viên dưới 15 tuổi. Cách phân nhóm tạo điều kiện để các vận động viên thi đấu với những đối thủ có độ tuổi và trình độ tương đồng.

Trong khi đó, trượt băng nghệ thuật có các nội dung đơn nam, đơn nữ, những hạng mục dành cho vận động viên nhỏ tuổi và nhóm trưởng thành. Việc tổ chức thi đấu theo nhiều cấp độ giúp mở rộng cơ hội tham gia, đồng thời tạo môi trường để vận động viên từng bước hoàn thiện kỹ thuật và khả năng biểu diễn.

Lần đầu có khiêu vũ trên băng đơn

Điểm mới đáng chú ý của giải năm nay là nội dung Solo Ice Dance, hay khiêu vũ trên băng đơn, lần đầu tiên được đưa chính thức vào hệ thống giải quốc gia. Khác với khiêu vũ trên băng truyền thống dành cho các cặp đôi, nội dung này cho phép vận động viên thi đấu cá nhân, tập trung vào kỹ thuật bước chân, nhịp điệu và khả năng thể hiện âm nhạc trên sân băng.

Theo Ban tổ chức, việc bổ sung nội dung mới nhằm đáp ứng sự đa dạng của trượt băng nghệ thuật, đồng thời tạo thêm lựa chọn thi đấu cho vận động viên và động lực để các câu lạc bộ, địa phương đầu tư đào tạo. Đây cũng là bước mở rộng chương trình thi đấu trong bối cảnh trượt băng Việt Nam vẫn đang xây dựng lực lượng và phát triển nền tảng chuyên môn.

Vận động viên Lê Bùi Hương Linh cho biết: Việc tham dự giải là niềm vinh dự, đồng thời tạo động lực để cô tiếp tục theo đuổi môn thể thao đòi hỏi quá trình tập luyện lâu dài. Theo Hương Linh, mỗi bài thi là kết quả của nhiều tháng rèn luyện, trong đó vận động viên phải vượt qua những lần thất bại để hoàn thiện kỹ thuật và sự tự tin. Cô kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần lan tỏa tình yêu trượt băng tới nhiều bạn trẻ hơn.

Trọng tài quốc tế tham gia điều hành

Giải năm nay áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) đối với các nội dung tương ứng. Ban tổ chức mời bảy giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật, giám khảo và chuyên gia kỹ thuật quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia tham gia điều hành, đánh giá chuyên môn.

Các trọng tài, giám sát quốc tế tham gia điều hành giải đấu. (Ảnh: SFV)

Trong số các chuyên gia có những người từng làm nhiệm vụ tại giải vô địch thế giới và Olympic. Đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho trượt băng nghệ thuật đơn và khiêu vũ trên băng đơn, nhằm bảo đảm việc đánh giá phù hợp với đặc thù của từng nội dung.

Theo bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký SFV, số lượng vận động viên tăng cùng những tiến bộ về trình độ chuyên môn và chất lượng bài thi là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của lực lượng trẻ. Việc tiếp cận hệ thống chấm điểm và tiêu chuẩn quốc tế cũng giúp vận động viên, huấn luyện viên nhận diện rõ hơn những yêu cầu chuyên môn cần đáp ứng.

Tạo nền tảng cho lực lượng kế cận

Sự gia tăng số lượng vận động viên là dấu hiệu cho thấy trượt băng đang thu hút thêm người tham gia tại Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyển sự phát triển của phong trào thành thành tích thi đấu, môn thể thao này cần duy trì cơ hội tập luyện thường xuyên, nâng cao chất lượng huấn luyện và mở rộng lực lượng vận động viên có khả năng thi đấu ở cấp độ cao hơn.

Với 37 bộ huy chương và sự xuất hiện của nội dung Solo Ice Dance, giải năm nay mở rộng cơ hội thi đấu cho nhiều nhóm tuổi và trình độ. Giá trị lâu dài của sự kiện sẽ được thể hiện qua khả năng phát hiện tài năng, cải thiện chất lượng chuyên môn và tạo nguồn vận động viên kế cận cho trượt băng Việt Nam những năm tới.

Minh Giang