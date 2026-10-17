'Thót tim' với clip xe khách giường nằm Minh Linh vượt ẩu ở Gia Lai

Trước đó, qua dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT Đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai), xác định vào ngày 13/10, xe khách giường nằm 46 chỗ, BKS 47B 015.28 của nhà xe Minh Linh (tỉnh Đắk Lắk), vượt xe trong tình trạng không được vượt tại Km 1637+600 thuộc Quốc lộ 14 tuyến Đắk Lắk – Gia Lai.

Clip quay lại cảnh Xe ô tô khách giường nằm Minh Linh vượt ẩu. (Nguồn: MXH).

Tài xế lái chiếc xe được xác định là Nguyễn Thanh Quang (SN 1977, trú tại Đắk Lắk), có Giấy phép lái xe hạng E thời hạn đến tháng 7/2028.

Tài xế này đã có hành vi phóng xe, vượt ẩu ở khúc cua có vạch kẻ liền, xem thường tính mạng của hành khách đang ngồi trên xe.

Ảnh cắt từ Clip xe khách giường nằm của Nhà xe Minh Linh vượt ẩu ở khúc cua không được phép vượt.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Đội CSGT Đường bộ số 1 (Công an tỉnh Gia Lai) đã lập tức vào cuộc xác minh và lập biên bản xử lý sự việc.

Ngày 16/10, Đội CSGT Đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP); tạm giữ Giấy phép lái xe của tài xế Quang.