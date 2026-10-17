Nhiều trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ tại các giải đấu lớn của châu Á

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng sẽ làm nhiệm vụ tại Vòng chung kết Asian Cup 2027, diễn ra từ ngày 1/1 đến 6/2/2027 tại Saudi Arabia. Cô hiện là nữ trợ lý trọng tài Việt Nam duy nhất được AFC lựa chọn điều hành giải đấu cấp đội tuyển quốc gia nam hàng đầu châu Á.

Trước đó, Hà Thị Phượng từng tham gia điều hành Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U20 thế giới tại Ba Lan. Việc tiếp tục được giao nhiệm vụ ở sân chơi lớn của châu lục là cơ hội để nữ trợ lý trọng tài tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực chuyên môn.

Trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: VFF

Tại vòng bảng Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2026/27, trọng tài Bùi Thị Thu Trang được phân công điều hành các trận đấu bảng A tại Yangon (Myanmar). Hai trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng và Lê Thị Ly làm nhiệm vụ tại bảng C ở Qarshi (Uzbekistan). Các đợt làm nhiệm vụ diễn ra từ ngày 29/10 đến 8/11/2026.

Ở vòng loại Giải bóng đá U17 nam vô địch châu Á 2027, Việt Nam có bốn đại diện được AFC lựa chọn. Trọng tài Nguyễn Nhựt Quang và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu làm nhiệm vụ tại bảng F ở Bishkek (Kyrgyzstan); trọng tài Trần Huy Hoàng và trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm được phân công điều hành các trận đấu bảng G tại Salalah (Oman). Thời gian làm nhiệm vụ kéo dài từ ngày 5 đến 21/11/2026.

Nguyễn Nhựt Quang và Trần Huy Hoàng hiện là học viên khóa 6 của Học viện Trọng tài AFC. Việc được phân công điều hành các trận đấu quốc tế giúp hai trọng tài nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới mục tiêu gia nhập đội ngũ trọng tài cấp cao của AFC trong năm 2027.

Ngoài các giải đấu do AFC tổ chức, trọng tài Việt Nam còn được lựa chọn tham gia điều hành Giải bóng đá vô địch Nam Á Tecno 2026, diễn ra tại Dhaka (Bangladesh) từ ngày 5 đến 17/11. Ba đại diện gồm trọng tài Ngô Duy Lân, trọng tài Lê Vũ Linh và trợ lý trọng tài Nguyễn Lâm Minh Đăng. Trong đó, Ngô Duy Lân thuộc danh sách trọng tài FIFA và AFC; hai đại diện còn lại đạt tiêu chuẩn trọng tài quốc tế FIFA.

Ở môn futsal, hai trọng tài quốc tế Thi Lý Hoàng Hà và Huỳnh Nguyên Thành sẽ điều hành các trận giao hữu giữa đội tuyển futsal Campuchia và Brunei Darussalam tại Campuchia, từ ngày 6 đến 14/11/2026.

Việc liên tiếp được giao nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế cho thấy sự ghi nhận của các tổ chức bóng đá đối với đội ngũ trọng tài Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các trọng tài nâng cao năng lực, tích lũy kinh nghiệm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu chuyên môn tại các sân chơi khu vực, châu lục và quốc tế.