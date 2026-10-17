Giải bóng đá 7 người quốc tế tại Hà Nội quy tụ 20 đội bóng

Các đại biểu cùng đại diện các đội bóng chụp ảnh lưu niệm bên chiếc cúp của giải đấu. (Ảnh: BTC)

Giải bóng đá 7 người quốc tế ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 do Vietnam 365 phối hợp với Ban tổ chức giải triển khai, sẽ diễn ra tại sân vận động Hoàng Mai (phường Hoàng Liệt, Hà Nội)

Theo Ban tổ chức, giải đấu có sự góp mặt của 20 đội bóng mang tên các quốc gia và cộng đồng khu vực thuộc bốn châu lục, gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Đây là hoạt động thể thao hướng tới tăng cường giao lưu, kết nối giữa cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam với người dân địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thông qua bóng đá.

Tại buổi họp báo ngày 17/10, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm, chia 20 đội thành năm bảng, mỗi bảng bốn đội.

Đáng chú ý, đội chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng B cùng Anh, Pháp và Mexico. Đây được đánh giá là bảng đấu đáng chờ đợi với sự góp mặt của các đội bóng đại diện cho những cộng đồng có truyền thống bóng đá.

Trong khi đó, bảng A gồm Hàn Quốc, Mỹ Latinh, Đan Mạch và Nigeria; bảng C có Ghana, Italia, Nhật Bản và Cuba.

Bảng D quy tụ Tây Ban Nha, Brazil, Algeria và đội châu Âu; bảng E gồm Cộng hòa Ireland, Nam Phi, Nga và Trung Quốc.

5 bảng đấu của giải. (Ảnh: BTC)

Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, gồm sáu cầu thủ trên sân và một thủ môn.

Theo phương án thi đấu được công bố, năm đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thẳng vòng tứ kết. Bốn đội nhì bảng còn lại thi đấu để xác định hai suất cuối cùng góp mặt tại vòng đấu này.

Toàn giải dự kiến có 42 trận đấu, diễn ra trong hai ngày. Lễ khai mạc và các trận vòng bảng được tổ chức ngày 31/10; các trận đấu loại trực tiếp, chung kết và lễ trao giải diễn ra ngày 1/11.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Alex Castaneda, đại diện Ban tổ chức ISA 7s World Cup-Hanoi 2026, nhấn mạnh ý nghĩa giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng thông qua thể thao.

“ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 không đơn thuần là một giải đấu bóng đá phong trào giải trí, mà là nhịp cầu giao lưu văn hóa và hữu nghị quốc tế giữa cộng đồng người nước ngoài với người dân Việt Nam”, ông Alex Castaneda chia sẻ.

Đại diện Ban tổ chức bày tỏ kỳ vọng giải đấu sẽ lan tỏa tinh thần thể thao công bằng, đoàn kết, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, mến khách đến bạn bè quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ họp báo, Ban tổ chức giới thiệu mẫu cúp vô địch, bộ huy chương và trang phục thi đấu chính thức của giải.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 60 triệu đồng, cúp và Huy chương Vàng; đội á quân nhận 30 triệu đồng cùng Huy chương Bạc; đội xếp thứ ba nhận 15 triệu đồng và Huy chương Đồng.

Với sự tham gia của các đội bóng đại diện cho nhiều cộng đồng quốc tế, ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 được kỳ vọng tạo thêm sân chơi giao lưu thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá 7 người và tăng cường kết nối văn hóa tại Thủ đô.