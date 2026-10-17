CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu

Ngày 17/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, lực lượng CSGT của đơn vị vừa dùng xe đặc chủng mở đường đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu.

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu.

Trước đó, lúc 8h50 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân (phường Hải Vân), tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng nhận thông tin về trường hợp anh N.T.Đ (SN 1984, trú tại xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) bị đột quỵ, đang trên đường đi cấp cứu và cần hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận định đây là tình huống nguy cấp, từng phút đều có ý nghĩa đối với sức khỏe, tính mạng người bệnh, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe ô tô đặc chủng dẫn đường, giúp phương tiện chở anh Đ di chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

CSGT Đà Nẵng dẫn đường đưa người dân đột quỵ đi cấp cứu. (Clip: Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng).

Vượt quãng đường hơn 22km, lực lượng CSGT đã kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời, sức khỏe anh N.T.Đ hiện đã ổn định, tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị.

Chị P.T.M.T (vợ anh Đ) cho biết, đang ở nhà, anh bất ngờ xuất hiện biểu hiện đột quỵ. Gia đình thuê xe dịch vụ đưa anh từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu. Do không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng sức khỏe của anh diễn biến xấu, gia đình vô cùng lo lắng, rất may nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT đã giúp gia đình có thêm hy vọng trong thời khắc cấp bách.