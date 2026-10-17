Để nữ du khách đu bám cửa ô tô ngắm cảnh khi xe đang chạy, tài xế bị phạt

Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 16/10/2026, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về việc một ô tô con chở khách du lịch có hành vi để hành khách ngồi, đu bám trên cửa xe trong quá trình phương tiện đang lưu thông.

Theo thông tin được cung cấp, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm trực tiếp cho hành khách trên xe cũng như những người đang tham gia giao thông xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị chức năng đã khẩn trương xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Với hành vi nêu trên, người vi phạm bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hành động tưởng như chỉ để tạo cảm giác mới lạ hoặc ghi lại khoảnh khắc “check-in” có thể tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng khi được thực hiện trên phương tiện đang chạy.

Nữ khách du lịch đu bám cửa ô tô đang chạy (ảnh chụp màn hình).

Nguy cơ tai nạn khi đu bám ngoài cửa xe

Việc hành khách ngồi hoặc đu bám trên cửa xe khi ô tô đang di chuyển được cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm.

Nếu phương tiện bất ngờ phanh gấp, chuyển hướng hoặc người ngồi bên ngoài mất thăng bằng, hành khách có thể bị ngã xuống đường, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Hành vi này đồng thời có thể gây bất ngờ, ảnh hưởng đến những phương tiện khác đang lưu thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế, chủ phương tiện kinh doanh vận tải và khách du lịch cần nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm hành khách ngồi đúng vị trí, thắt dây an toàn và không thực hiện những hành vi nguy hiểm khi xe đang chạy.