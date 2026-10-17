Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS ngày 17/10, trong chuyến thăm một sở chỉ huy phụ trợ của lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố về mục tiêu quân sự, tình hình chiến trường và nhiệm vụ bảo vệ các khu vực biên giới của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh quân đội nước này sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc mở rộng quyền kiểm soát tại Donetsk, duy trì các hoạt động tấn công nhằm vào cơ sở quân sự Ukraine và thiết lập vùng an ninh nhằm bảo vệ lãnh thổ Nga.

Nga tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không đưa nhiệm vụ bảo đảm an ninh các khu vực biên giới trở thành nội dung thương lượng trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Ukraine.

Theo ông Putin, sau khi lực lượng Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga, Moskva đã giao cho quân đội nhiệm vụ không chỉ đẩy các lực lượng đối phương ra khỏi lãnh thổ mà còn thiết lập một vùng an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Tổng thống Nga khẳng định: “Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các vùng lãnh thổ biên giới của Nga trong tương lai và chúng ta sẽ không đưa vấn đề này trở thành chủ đề của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Ukraine”.

Ông Putin cho rằng nhiệm vụ thiết lập vùng an ninh đang được triển khai thành công, đồng thời yêu cầu các chỉ huy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo những mục tiêu của chiến dịch quân sự mà Moskva đã đề ra.

Đề cập các hoạt động tác chiến, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu quân đội duy trì những cuộc tấn công có sự phối hợp nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Đương nhiên, cần tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và có sự phối hợp nhằm vào các cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của đối phương”.

Ông đánh giá tích cực kết quả những cuộc tấn công đã được triển khai, đồng thời khẳng định một trong những mục tiêu quan trọng của Nga là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.

Tổng thống Putin công bố kết quả tác chiến tại Donetsk và Kharkov

Tổng thống Putin tuyên bố các lực lượng Nga đang tiến quân trên toàn bộ tuyến tiền phương và tốc độ tiến quân đã tăng đáng kể.

Theo số liệu do nhà lãnh đạo Nga công bố, chỉ riêng trong tháng 9, quân đội Nga đã kiểm soát thêm hơn 1.300 km² lãnh thổ tại các khu vực mà Moskva gọi là Donbass và Novorossiya.

Ông Putin cho biết: “Kể từ đầu năm nay, khoảng 6.500 km² lãnh thổ và 310 khu dân cư đã được giải phóng”.

Tại Donetsk, Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh việc quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Dobropolye, coi đây là bước tiến quan trọng trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực.

Ông Putin nhận định việc chiếm được Dobropolye chắc chắn là một cột mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng toàn bộ Donbass và là một thành công rõ ràng của các lực lượng vũ trang Nga.

Theo nhà lãnh đạo Nga, lực lượng Ukraine đã xây dựng Dobropolye thành một cứ điểm phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, các đơn vị Nga được cho là đã phối hợp bao vây lực lượng phòng thủ trước khi giành quyền kiểm soát địa bàn.

Ông Putin nhận định việc kiểm soát Dobropolye sẽ mở ra hướng tiến quân trực tiếp tới ranh giới hành chính của khu vực Donetsk.

Tổng thống Nga cũng tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát Alexeyevo-Druzhkovka và bắt đầu các hoạt động tiến công nhằm vào những khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine tại Druzhkovka và Kramatorsk.

Theo ông Putin, những diễn biến này tạo điều kiện để quân đội Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát tại Donetsk.

Nhà lãnh đạo Nga gửi lời cảm ơn các đơn vị tham gia những chiến dịch tại Dobropolye và Alexeyevo-Druzhkovka, đồng thời biểu dương tinh thần chiến đấu và khả năng phối hợp của các lực lượng.

Tại tỉnh Kharkov, ông Putin đưa ra tuyên bố đáng chú ý về việc quân đội Nga bao vây một lực lượng Ukraine gồm khoảng 2.000 binh sĩ trên khu vực rộng 460 km².

Tổng thống Nga nói: “Việc bao vây một cụm quân khoảng 2.000 binh sĩ trên một khu vực rộng hơn 400 km², cụ thể là 460 km², chắc chắn không phải là một thành tích bình thường”.

Ông Putin cũng đề cập các hoạt động tác chiến tiếp theo nhằm vào lực lượng Ukraine trong khu vực bị bao vây, coi đây là một kết quả quan trọng của quân đội Nga.

Tuy nhiên, thông tin về quy mô lực lượng Ukraine bị bao vây và kết quả giao tranh chưa được xác minh độc lập.

Đối với tỉnh Zaporizhzhia, Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch tiến công của Nga đang tiếp tục với tốc độ cao. Theo ông, các đơn vị thuộc Cụm quân Dnepr và Cụm quân phía Đông đang đạt được những bước tiến trên chiến trường.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng kết quả tác chiến có sự đóng góp quyết định của các binh sĩ và sĩ quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì khả năng phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nga yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự

Bên cạnh những tuyên bố về kết quả chiến trường, Tổng thống Putin cũng đề cập yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng không Nga, đặc biệt trong nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở dân sự và quân sự.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá các đơn vị phòng không đang thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, nhưng thừa nhận vẫn còn những vấn đề cần được cải thiện.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Tuy nhiên, tất nhiên vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện trong vấn đề này. Chúng ta cần nâng cao hiệu quả bảo vệ các cơ sở dân sự, trước hết là các cơ sở dân sự, và tất nhiên cả các cơ sở quân sự”.