20 đội tuyển tranh tài tại Giải bóng đá 7 người quốc tế ISA 7s World Cup 2026

Các đội tham dự đại diện cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng đội chủ nhà. Bốn châu lục góp mặt gồm châu Á với Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc; châu Âu với Ireland, Anh, Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Đan Mạch, Italy và đội tuyển châu Âu; châu Mỹ với Brazil, Mexico, Cuba, Mỹ Latin; châu Phi với Nam Phi, Ghana, Algeria và Nigeria.

Theo ông Alex Castaneda, đồng sáng lập ISA 7s World Cup, CEO Vietnam 365, giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa cộng đồng quốc tế và người dân Việt Nam, qua đó quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, mến khách.

Giải bóng đá 7 người quốc tế ISA 7s World Cup - Hanoi 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026 tại sân vận động Hoàng Mai. Ảnh: BTC

Tại buổi họp báo, ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia 20 đội thành 5 bảng, từ A đến E. Đáng chú ý, đội chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đại diện Anh, Pháp và Mexico, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh hấp dẫn ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Ban tổ chức cũng giới thiệu cúp vô địch thiết kế 3D độc quyền, bộ sưu tập huy chương và trang phục thi đấu của giải.

Về điều lệ, giải áp dụng luật bóng đá 7 người, với tổng cộng 42 trận đấu. Sau vòng bảng, 5 đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé vào thẳng tứ kết. Bốn đội nhì bảng còn lại thi đấu play-off để tranh hai suất cuối cùng vào vòng knock-out.

Đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 60 triệu đồng. Đội á quân nhận 30 triệu đồng, trong khi đội xếp thứ ba nhận 15 triệu đồng cùng huy chương tương ứng.

Lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra sáng 31/10/2026.