Gã khổng lồ bóng đá Brazil bên bờ vực sụp đổ

Corinthians nguy cơ rớt hạng.

Corinthians đang chìm trong khủng hoảng tài chính, thành tích sa sút và bất ổn thượng tầng. Thua 9 trận liên tiếp tại Serie A Brazil 2026, đội bóng giàu truyền thống buộc phải đặt cược vào Clarence Seedorf, trong khi Memphis Depay và Jesse Lingard đều gây thất vọng.

Sở hữu 48 danh hiệu lớn, gồm 7 chức vô địch Brazil và một Copa Libertadores, Corinthians từng là điểm đến của những ngôi sao như Ronaldo Nazario, Roberto Carlos và Carlos Tevez. Tuy nhiên, hào quang quá khứ không thể che giấu thực tại khi CLB đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng.

Núi nợ nhấn chìm đội bóng lớn

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc xây dựng sân Neo Quimica Arena phục vụ World Cup 2014. Chi phí vượt dự toán khiến Corinthians gánh khoản nợ khổng lồ. Đến năm 2020, tổng nợ ngoài chi phí sân vận động vượt 1 tỷ real Brazil, trong khi các khoản thanh toán chuyển nhượng, thuế và quyền hình ảnh cầu thủ liên tục bị trì hoãn.

Năm 2024, Depay từng được xem là cứu tinh khi ghi 7 bàn trong chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp, giúp Corinthians thoát hiểm. Nhưng mức lương cao của tiền đạo người Hà Lan lại làm tăng áp lực tài chính.

Seedorf tái xuất băng ghế chỉ đạo với nhiệm vụ cứu nguy cho Corinthians.

Tháng 8/2025, FIFA cấm Corinthians đăng ký cầu thủ vì khoản nợ với Santos Laguna trong thương vụ Felix Torres. CLB tiếp tục nhận các án cấm chuyển nhượng do vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Bê bối liên quan đến hợp đồng tài trợ Vai de Bet cũng khiến chủ tịch Augusto Melo bị bãi nhiệm.

Đáng chú ý, Corinthians vẫn giành cú đúp quốc nội với chức vô địch Campeonato Paulista và Copa do Brasil. Depay cùng Yuri Alberto đóng góp 31 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đội bóng chỉ đứng thứ 13 tại Serie A, bị loại ở vòng loại Copa Libertadores và dừng bước tại vòng bảng Copa Sudamericana.

Khủng hoảng tài chính tiếp tục trở nên trầm trọng trong năm 2026. Corinthians phải tái cơ cấu khoản nợ thuế 1,2 tỷ real, đồng thời nhận thêm các án cấm chuyển nhượng. Báo cáo kế toán bị rò rỉ hồi tháng 9 cho thấy CLB thâm hụt 278 triệu real trong giai đoạn đến hết tháng 7.

Người hâm mộ liên tục biểu tình đòi cải tổ. Sau thất bại 1-4 trước Palmeiras hôm 12/10, áp lực lên ban lãnh đạo càng gia tăng, trong khi đội bóng tiến gần nguy cơ xuống hạng.

Depay, Lingard gây thất vọng

Phong độ của Depay sa sút nghiêm trọng. Tiền đạo 32 tuổi mới ghi một bàn trong mùa giải hiện tại, sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương và nghĩa vụ với đội tuyển Hà Lan.

Theo ESPN, khi gia hạn hợp đồng đến năm 2028, Depay chấp nhận xóa 21 triệu real trong khoản 75 triệu real mà Corinthians nợ anh. Dù vậy, quyết định giữ chân tiền đạo này vẫn gây tranh cãi khi anh sút hỏng quả phạt đền quan trọng trước Estudiantes tại tứ kết Copa Libertadores, rồi chơi mờ nhạt trước Palmeiras.

Depay không còn là chính mình ở mùa giải này.

Lingard cũng không đáp ứng kỳ vọng kể từ khi gia nhập CLB hồi tháng 3. Cựu tiền vệ MU mới có 11 lần đá chính trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng và kiến tạo. Việc Corinthians tiếp tục đặt cược vào những tên tuổi lớn thay vì tuyển chọn cầu thủ phù hợp cho thấy sự thiếu nhất quán trong chính sách nhân sự.

Seedorf vì thế phải tiếp quản một tập thể mất phương hướng. Ông từng xuống hạng La Liga cùng Deportivo La Coruna năm 2018 và bị Cameroon sa thải năm 2019. Sau 7 năm không dẫn dắt đội bóng nào, huyền thoại Hà Lan đối mặt nhiệm vụ đặc biệt khó khăn.

Lợi thế của Seedorf là từng thi đấu cho Botafogo và thông thạo tiếng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, danh tiếng thời cầu thủ không bảo đảm thành công trên băng ghế huấn luyện.

Tình hình càng đáng lo khi cựu trung vệ Arsenal, Gabriel Paulista bật khóc, công khai yêu cầu ban lãnh đạo thanh toán tiền lương cho cầu thủ và nhân viên. Khi những người trực tiếp thi đấu còn phải lo lắng về thu nhập, việc duy trì tinh thần chiến đấu trở thành thách thức lớn.

Corinthians đang mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần, quản trị yếu kém và thành tích sa sút. Nếu xuống hạng, CLB có nguy cơ mất nguồn thu bản quyền truyền hình, tài trợ và phải bán những cầu thủ tốt nhất để duy trì hoạt động.

Seedorf có thể mang đến hy vọng, nhưng không thể một mình giải quyết những sai lầm tích tụ suốt nhiều năm. Muốn cứu đội bóng khỏi bờ vực sụp đổ, Corinthians cần cải tổ thật sự thay vì tiếp tục đặt cược vào những tên tuổi lớn.