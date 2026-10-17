Xôn xao đám cưới đãi cua hoàng đế, lì xì khách hàng trăm triệu đồng

Chị Chu và chồng là anh Vương, đều sinh sau năm 1995, hiện làm việc tại Thượng Hải. Tháng 9/2026, hai người tổ chức tiệc cưới tại quê nhà hai bên. Tiệc ở Đài Châu có 15 bàn, còn tiệc tại quê cô dâu ở thành phố Ninh Ba có 45 bàn, bao gồm cả bữa trưa và tối, trang HK01 đưa tin.

Điểm đặc biệt là cả hai buổi tiệc đều lược bỏ gần như toàn bộ nghi thức truyền thống. Không đoàn xe cưới, không MC, không chuyên viên trang điểm theo sát, không ekip chụp ảnh, quay phim. Cặp đôi cũng không mời phù dâu, phù rể.

Tại hội trường, màn hình LED hiển thị lời nhắn cảm ơn khách mời, kèm lời mời dùng bữa thoải mái. Chương trình chỉ có một phần phát biểu kéo dài 41 giây của bố cô dâu, gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui và chúc khách ăn ngon, uống vui vẻ. Sau đó, tiệc cưới bắt đầu ngay lập tức.

Chị Chu cho biết cả hai đều hướng nội, không thích sự náo nhiệt và không muốn bố mẹ phải vất vả vì đám cưới. Chị từng chứng kiến nhiều gia đình tất bật chuẩn bị hôn lễ, thậm chí cha mẹ mệt đến mức đổ bệnh.

“Nếu tổ chức đám cưới mà khiến bố mẹ mệt đến mức đổ bệnh thì thật sự không đáng”, chị Chu chia sẻ.

Vợ chồng chị Chu đã tổ chức một đám cưới khác biệt. Ảnh: HK01

Thay vì đầu tư vào những nghi thức cầu kỳ, cặp đôi dành tiền cho những điều thực sự có ý nghĩa. Họ chi 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77,4 triệu đồng) để chụp ảnh cưới tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, với núi tuyết Ngọc Long làm phông nền.

Nếu phần lễ được tối giản thì thực đơn lại được đầu tư mạnh tay. Riêng tiền mua nguyên liệu cho tiệc cưới tại quê cô dâu đã vượt 70.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 270,9 triệu đồng).

Các món ăn được chuẩn bị bởi một người bạn làm đầu bếp của bố chị Chu, gồm cua hoàng đế hấp tỏi, hải sâm Liêu Đông nấu cùng kê, bào ngư đen cùng nhiều món cao cấp khác.

Đặc biệt, mỗi khách dự tiệc tối ngày 26/9 đều nhận được một phong bao lì xì trị giá 200 nhân dân tệ (khoảng 774.000 đồng). Những người đã gửi tiền mừng cưới còn được tặng thêm 100 nhân dân tệ (khoảng 387.000 đồng).

Tổng số tiền lì xì lên tới 60.000-70.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 232-271 triệu đồng.

Toàn bộ nghi lễ chỉ gồm một bài phát biểu ngắn 41 giây của người cha, tiếp theo là lời chúc ngắn gọn "ăn uống ngon miệng" trước khi bữa ăn bắt đầu. Ảnh HK01

Theo chị Chu, phong tục địa phương thường tặng thuốc lá cho khách dự cưới. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều người hiện nay không hút thuốc, chị quyết định thay bằng tiền lì xì để món quà thiết thực hơn.

Bà Lư, dì của cô dâu, bất ngờ trước cách tổ chức này: “Đây có lẽ là tiệc cưới ngon nhất mà tôi từng được ăn. Tiền tổ chức đám cưới của hai đứa gần như đều được chúng tôi ‘ăn hết’ rồi!”.

Cách tổ chức của cặp đôi nhận được sự đồng tình bởi vừa giảm áp lực cho gia đình, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho khách mời.