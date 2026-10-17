Vòng 4 V-League 2026/27 ngày 18 và 19-10: Tham vọng và thách thức

Vòng 4 V-League mùa này hứa hẹn chứng kiến bước chuyển mình quan trọng của mùa giải khi các "ông lớn" tìm cách củng cố vị thế, trong khi nhóm tân binh và các đội bóng khát điểm buộc phải vùng lên.

"Derby thủ đô" vòng 4 mùa này, lợi thế nghiêng về Quang Hải và đồng đội?

Derby thủ đô: Lửa thử vàng

Các trận "derby thủ đô" luôn là thước đo tham vọng tối thượng tại V-League với vòng tròn Công an Hà Nội- Thể Công Viettel - Hà Nội FC. Ở vòng này, derby đến sớm với cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng ngành Công an đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, thể hiện lối chơi gắn kết và hiệu quả. Ngược lại, Hà Nội FC khởi đầu chật vật hơn nhiều và mới chỉ có được 3 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đội bóng áo tím vừa trải qua chiến thắng nhọc nhằn trước Bắc Ninh FC và bản thân chiến lược gia người Australia cũng thừa nhận đội nhà còn gặp nhiều may mắn. Sức ép đang đè nặng lên chiếc ghế của ông Kewell, nhất là khi Đỗ Duy Mạnh không thể có mặt vì đang giai đoạn phải phục hồi chấn thương trong khi khả năng ra sân của Nguyễn Thành Chung và Hoàng Hên còn bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu vì án kỷ luật nhưng phần còn lại ở hàng thủ vẫn còn có nhiều lựa chọn. Dù đang có sự hưng phấn tột độ, lực lượng đồng đều nhưng thể lực vẫn là dấu hỏi khi vừa bung sức với Kashima Antlers ở mặt trận Champions League Elite.

Dù sao, đội bóng của HLV Polking vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ lẫn sự ổn định, nhưng bản lĩnh của Hà Nội FC trong thế chân tường là yếu tố không thể xem thường.

Bắc Ninh FC vs Đồng Nai: Hai tân binh, một bài toán sinh tồn

Đây là cuộc chiến giữa hai gương mặt đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, nơi TP Đồng Nai khởi đầu thảm họa với 3 trận toàn thua và chưa giành được điểm nào (hiệu số -6). Trong khi đó, Bắc Ninh FC cũng chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 lượt trận.

Vết gợn lớn trong lực lượng của đội khách Đồng Nai thời gian qua liên quan đến án kỷ luật nặng dành cho Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn sau pha vào bóng thô bạo với Đình Bắc. Thiếu vắng những trụ cột này ở hàng thủ khiến sự phòng thủ vốn lỏng lẻo của TP Đồng Nai thêm suy giảm nghiêm trọng. HLV Nguyễn Việt Thắng hiểu rằng một kết quả trắng tay nữa sẽ đẩy họ vào khủng hoảng không lối thoát.

Với lợi thế sân nhà cùng sự rệu rã của đối thủ, đây là cơ hội vàng để Bắc Ninh FC giành trọn 3 điểm nhằm bứt khỏi nhóm cuối bảng.

Ninh Bình FC vs HAGL: Khách khó có cửa thắng

Chủ nhà Ninh Bình FC đang có khởi đầu khá tốt với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (7 điểm), cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, HAGL vừa có chiến thắng bất ngờ 3-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng trước, có dấu hiệu đang dần ổn định lực lượng trước khi có thông tin quay lại sân Pleiku từ vòng 5. Trận đấu này sẽ đánh dấu những thử thách chiến thuật thú vị khi đội bóng phố Núi phải làm khách trên sân của một đối thủ đang có phong độ cao.

Ninh Bình FC sở hữu sự già dơ và chiều sâu lực lượng tốt hơn. Nếu chơi đúng phong độ, HAGL khó có cửa thắng bởi hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi chưa bao giờ là điểm mạnh.

Công an TPHCM vs Thể Công Viettel: Ghế nóng lên rồi

Công an TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Diles Athanasios Arthur tuy không đạt phong độ cao như kỳ vọng (4 điểm sau 3 trận) nhưng Tiến Linh "bật lại chế độ sát thủ" và phong độ ấn tượng của dàn cầu thủ Việt kiều làm nên nét tươi mới đầy triển vọng.

Phía bên kia, Thể Công Viettel mới có trong tay 3 điểm và đặt mục tiêu buộc phải thắng để đòi lại vị thế của ứng viên vô địch sau cú vấp ở vòng đấu trước. Nhưng vấn đề của họ cũng như Công an Hà Nội là thể lực, khi vừa trải qua trận đấu khó khăn trên sân của Persib Bandung ở Champions League Two.

Cả hai đội đều mang khát vọng chiến thắng cao độ, vừa cải thiện thứ bậc vừa giúp hai HLV làm nguội đi chiếc ghế đang lung lay. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ dành cho một bên. Chủ nhà sẽ trông chờ vào sự sắc bén của Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức và dàn tiền vệ chất lượng, nhưng Thể Công Viettel sẽ không chịu lép vế nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật. Khả năng đây là cuộc chiến giằng co.