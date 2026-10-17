30 bộ giải được trao tại giải Điền kinh học sinh THCS và THPT tỉnh Lào Cai năm 2026

Hơn 400 vận động viên tham gia tranh tài tại giải.

Sau 2 ngày thi đấu, hơn 400 vận động viên thuộc 56 đoàn, đại diện các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành các nội dung tranh tài gồm: chạy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, tiếp sức 4x100 m, nhảy xa, nhảy cao và đẩy tạ. Các nội dung được tổ chức theo hai nhóm đối tượng THCS và THPT.

Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, khẳng định sự phát triển của thể thao học đường.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay ghi nhận số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay, chất lượng chuyên môn tiếp tục được nâng cao. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân của các vận động viên. Qua đó, cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao học đường trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 30 bộ giải, gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Nhiều thành tích nổi bật được ghi nhận, tạo động lực để học sinh tiếp tục rèn luyện, nâng cao kỹ năng và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong trường học, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa học sinh các địa phương, đồng thời phát hiện những nhân tố có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.