Lê Công Tuấn Anh: Ngôi sao ở đỉnh cao qua đời ở tuổi 29 không có tài sản gì

Đỉnh cao danh vọng

Nhắc đến Lê Công Tuấn Anh, nhiều khán giả vẫn nhớ đến Quang “Đông ki sốt” trong Vị đắng tình yêu, vai diễn đưa tên tuổi anh đến gần với công chúng và trở thành một dấu ấn khó quên của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó.

Lê Công Tuấn Anh những ngày còn thơ ấu

Lê Công Tuấn Anh, thường được gọi thân mật là Lê Công, sinh ngày 2/2/1967. Tuổi thơ của anh trải qua nhiều thiếu thốn và biến cố. Cha mẹ sớm chia tay, Lê Công Tuấn Anh từng phải tự bươn chải bằng nhiều công việc như bán báo, đánh giày để kiếm sống.

Năm 12 tuổi, anh được đưa vào Trường Giáo dục Thiếu niên. Tại đây, cậu bé Lê Công Tuấn Anh được thầy cô, bạn bè yêu thương, tạo điều kiện học văn hóa và học nghề.

Một thời gian sau, người cô ruột bảo lãnh anh về sống tại quận 3, TPHCM và tạo điều kiện cho anh tiếp tục học tập. Chính khoảng thời gian này trở thành bước ngoặt quan trọng, mở ra con đường đưa Lê Công Tuấn Anh đến với nghệ thuật.

Lê Công Tuấn Anh trong hóa thân vai Quang “Đông ki sốt” của ba phần bộ phim điện ảnh "Vị đắng tình yêu".

Trong thời gian học tập, Lê Công tham gia nhiều hoạt động văn nghệ và đạt giải trong các cuộc thi. Nghệ sĩ Lê Bình và nghệ sĩ Kim Cương là hai người có vai trò quan trọng trong những bước đầu sự nghiệp của anh.

Lúc bấy giờ, nghệ sĩ Lê Bình phụ trách công tác văn hóa tại quận 3, phát hiện năng khiếu của Lê Công Tuấn Anh và tạo điều kiện để anh làm quen với sân khấu kịch nói. Sau đó, nghệ sĩ Kim Cương nhận anh vào đoàn kịch. Đây là môi trường đầu tiên giúp Lê Công Tuấn Anh rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành với nghề diễn.

Lê Công Tuấn Anh hóa thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên".

Sau thành công của 3 phần bộ phim điện ảnh Vị đắng tình yêu, Lê Công Tuấn Anh tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim được khán giả chú ý như: Tình ngỡ đã phôi pha, Vĩnh biệt Cali, Hoa quỳnh nở muộn, Bến bờ khát vọng, Trái tim chó sói, Như trái tim yêu, Ngọt ngào và man trá...

Với những vai diễn ghi dấu ấn, Lê Công Tuấn Anh ba năm liên tiếp, 1993, 1994 và 1995, được trao giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng.

Lê Công Tuấn Anh ngồi sau xe đạp, nở nụ cười hiền khi nhìn Mỹ Duyên trong phim "Trái tim chó sói".

Phía sau hào quang và cái chết ở tuổi 29

Ở thời điểm sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, chuyện đời tư của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy vẫn là một Lê Công Tuấn Anh có nhiều khoảng lặng của đời sống riêng.

Ngày 17/10/1996, Lê Công Tuấn Anh qua đời khi mới 29 tuổi, ở thời điểm sự nghiệp đang được khán giả yêu mến. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên gây chấn động trong giới nghệ thuật và để lại nỗi tiếc thương sâu sắc đối với người hâm mộ.

Những hình ảnh của Lê Công Tuấn Anh từng được dùng làm trang bìa của báo điện ảnh thập niên 1990.

30 năm trôi qua, tên tuổi Lê Công Tuấn Anh vẫn chưa biến mất khỏi ký ức của những người từng biết và yêu mến anh.

Một trong những người bạn thân thiết của Lê Công Tuấn Anh là tài tử Lê Tuấn Anh. Nhiều năm qua, gần như cứ đến ngày giỗ của người bạn quá cố, anh lại đến viếng mộ. Lê Tuấn Anh thường đi cùng cố diễn viên Lê Vũ Cầu, Phước Sang, Quyền Linh, đạo diễn Trần Ngọc Phong và một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Họ vẫn mang theo chai rượu, ngồi bên mộ Lê Công, cùng uống với người bạn vài ly và nhắc chuyện xưa. Những chàng trai của một thời giờ đều đã nhiều tuổi, chỉ riêng Lê Công Tuấn Anh vẫn trẻ mãi ở tuổi 29.

Có lẽ, người ra đi trước sẽ mãi giữ nguyên tuổi thanh xuân trong ký ức của những người ở lại. Và sau bao nhiêu năm, điều còn lại giữa những người bạn, người anh em từng đồng hành với nhau vẫn là những kỷ niệm mà niềm vui dường như luôn nhiều hơn nỗi buồn.

Trong những lần chia sẻ với báo chí, Lê Tuấn Anh từng dành nhiều tình cảm cho người bạn thân. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lê Công Tuấn Anh, từ phương xa, anh gửi đến VietNamNet những lời ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Tròn 30 năm ngày Lê Công mất. Huynh đệ, fan hâm mộ cũ... vẫn mãi nhớ. Và điều này đã nói lên tất cả”.

Các ảnh chân dung của Lê Công Tuấn Anh từng được dùng để đăng bìa các báo Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Màn Ảnh Sân Khấu, Phim năm 1996.

Từ Paris, Thái San nhớ người bạn cùng thời

Cuối năm 1996, nam diễn viên Thái San sáng tác một ca khúc dành tặng Lê Công Tuấn Anh. Chia sẻ với VietNamNet, anh cho biết ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ Đêm buồn của nhà thơ Lê Luynh. Thái San từng hát ca khúc này cho bạn bè trong giới văn nghệ sĩ nghe và nhận được nhiều lời khen.

Từ Paris (Pháp) Thái San - một trong những diễn viên điện ảnh cùng thời với Lê Công Tuấn Anh, vẫn nhớ về người bạn đã ra đi cách đây 30 năm bằng nhiều kỷ niệm.

“Đã 30 năm mà cái chết của Lê Công Tuấn Anh vẫn còn khiến Thái San chưa hết bàng hoàng.

Lê Công là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhưng khi qua đời lại gần như không có tài sản gì. Nghề diễn viên đôi khi không chỉ là ánh hào quang trên màn ảnh mà còn là một cái nghiệp nhiều nhọc nhằn”, Thái San chia sẻ.

Theo Thái San, anh và Lê Công từng có sự đồng cảm bởi cả hai đều trải qua tuổi thơ nhiều tổn thương khi gia đình đổ vỡ. Những thiếu thốn tình cảm thời nhỏ khiến hai người dễ tìm thấy sự đồng điệu khi gặp nhau trong cuộc sống cũng như phía sau những bộ phim.

Thái San và Lê Công Tuấn Anh từng đóng chung trong hai bộ phim.

Thái San và Lê Công Tuấn Anh đóng chung phim Tấm Cám, Bến bờ khát vọng. Nhớ về những ngày cùng đi phim, Thái San kể thêm một kỷ niệm vừa buồn vừa khó quên về người bạn: “Lê Công Tuấn Anh uống rượu nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Hồi đi phim Tấm Cám, có đêm Lê Công say khướt, không biết trời trăng gì nữa và đến gõ cửa phòng Thái San để ngủ chung”.

Kỷ niệm của người viết

Không chỉ bạn bè, đồng nghiệp cùng thời, những người từng có dịp làm việc với Lê Công Tuấn Anh cũng lưu giữ những kỷ niệm riêng về anh.

Người viết bài này vẫn nhớ một kỷ niệm và luôn trân trọng cách đàn anh Lê Công Tuấn Anh truyền nghề cho lớp diễn viên trẻ.

Cuối năm 1995, tôi có dịp đóng chung với anh trong phim Như trái tim yêu của đạo diễn Trương Dũng. Bộ phim có sự tham gia của Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Y Phụng, Đặng Cimi, Hoàng Sơn, Vân Anh và tôi.

Hôm ấy, đoàn phim quay tại Trường Đại học Y Dược TPHCM trên đường Hùng Vương. Lê Công ngồi quan sát cảnh quay. Một lúc sau, anh ngoắc tôi lại và nói:

“Khi diễn, quan trọng nhất là biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Em nên chú ý máy quay, tránh để diễn viên khác che mất hoặc làm cho mặt mình khi thoại không thấy. Em cũng không cần phải cứ nhìn chăm chăm vào bạn diễn, phải biết ăn gian máy quay. Nếu không chú ý, thoại trên phim thì có mà mặt thì không. Đó là tối kỵ của diễn viên”. Đó là một lời dặn ngắn nhưng tôi luôn ghi nhớ mỗi khi bước ra hiện trường quay phim.

30 năm sau ngày Lê Công Tuấn Anh rời xa màn ảnh, nhiều thứ đã thay đổi. Điện ảnh Việt Nam đã bước sang những giai đoạn mới, những thế hệ diễn viên mới lần lượt xuất hiện nhưng có những gương mặt không dễ bị thời gian xóa mờ. Lê Công Tuấn Anh là một trong số đó.

Có lẽ bởi khán giả không chỉ nhớ anh qua Quang “Đông ki sốt” hay những vai diễn từng làm nên tên tuổi của một ngôi sao trẻ. Họ còn nhớ một chàng trai có gương mặt hiền, một người nghệ sĩ từng đi qua tuổi trẻ với nhiều gian truân và để lại phía sau một khoảng trống mà ba thập niên vẫn chưa thể lấp đầy.

Và cứ mỗi mùa giỗ đến, những người từng yêu mến anh lại nhớ về Lê Công Tuấn Anh như nhớ về một phần ký ức của điện ảnh Việt Nam những năm 1990.

Lê Công Tuấn Anh trong phim "Vị đắng tình yêu" (Nguồn: Hãng phim Giải Phóng)

Ảnh: Tư liệu