50 nữ cán bộ, công chức hải quan tham gia giải Pickleball

Tham gia giải có 50 cán bộ, công chức nữ của 2 chi cục. Các nữ vận động viên tham gia 2 hạng đấu: chuyên nghiệp và mới chơi (Pro và Newbie). Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nữ.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu khai mạc giải đấu

Các cặp nữ vận động viên thi đấu vòng tròn chọn ra đội có thành tích xuất sắc bước vào bán kết và chung kết. Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các cặp nữ vận động viên ở hai hạng đấu.

Các nữ vận động viên của Chi cục Hải quan khu vực VI và Chi cục Hải quan khu vực VIII tham gia giải Pickleball

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI và Chi cục Hải quan khu vực VIII trao giải cho các cặp nữ vận động viên hạng chuyên nghiệp

Trao giải cho các cặp nữ vận động viên hạng mới chơi

Trao giải khuyến khích cho các cặp nữ vận động viên

Giải đấu là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình đồng nghiệp giữa cán bộ, công chức hai đơn vị. Đồng thời, qua đó khuyến khích các nữ cán bộ tích cực rèn luyện sức khỏe, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.