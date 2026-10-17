Giải thể thao CIC Open 2026: Rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết trong ngành Ngân hàng

Không gian hội thao CIC Open 2026

Đến dự và động viên hội thao có ông Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Nhà máy In tiền Quốc gia, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1...

Về phía đơn vị tổ chức có ông Cao Văn Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn CIC.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng hoa chúc mừng giải đấu

Giải thể thao CIC Open năm 2026 quy tụ 246 vận động viên đến từ các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức liên quan. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 môn thi đấu gồm: Pickleball, Cầu lông, Bóng bàn và Tennis. Đáng chú ý, môn Pickleball – bộ môn thể thao đang phát triển vô cùng mạnh mẽ – đã thu hút tới gần 160 vận động viên đăng ký tham gia, chiếm gần 2/3 tổng số vận động viên toàn giải, tạo nên không khí thi đấu bùng nổ và sôi động.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Lê Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CIC, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Sau một buổi chiều tranh tài hăng hái, nhiệt huyết và cống hiến, Giải thể thao CIC Open 2026 đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, để lại những khoảnh khắc đáng nhớ và ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu cũng như cổ động viên.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CICphát biểu

"Trên sân đấu, chúng ta có thể là những đối thủ, nhưng ngoài sân đấu, chúng ta là đồng nghiệp, cùng chung trách nhiệm và mục tiêu đóng góp cho sự phát triển của ngành Ngân hàng. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong công việc, góp phần tăng cường sự thấu hiểu, phối hợp và đồng hành giữa các đơn vị", Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Giải thể thao CIC Open 2026 không chỉ là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại mà còn là chiếc cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa CIC với các đơn vị trong toàn ngành. Là sân chơi quen thuộc hấp dẫn, đầy ý nghĩa hưởng ứng phát động của chính phủ “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.Thành công của giải đấu một lần nữa khẳng định sức hút, tính lan tỏa cùng sự chu đáo trong công tác tổ chức của CIC qua các năm.

Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào cuối chiều cùng ngày trong không khí hoan hỷ, thắm tình đoàn kết, khép lại một ngày hội thể thao đầy ý nghĩa.

Ban tổ chức trao Giải Pickleball đôi nam lãnh đạo

Trao Giải Pickleball đôi nam nữ lãnh đạo

Trao Giải đôi nam môn bóng bàn

Trao Giải đôi nam nữ môn bóng bàn

Trao Giải đôi nam môn Pickleball

Trao Giải đôi nam nữ môn cầu lông

Trao Giải đôi nam môn cầu lông

Trao Giải đôi nam môn Tenis

Giải đôi nữ môn Pickleball

Giải đôi nam nữ môn Pickleball

Giải đôi nữ môn cầu lông

Trao Giải siêu cúp CIC