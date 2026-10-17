Vòng 4 V.League 2026-2027: CLB Thép Xanh Nam Định giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hoá

Đội hình ra quân của CLB Thép Xanh Nam Định.

Đây là cuộc đối đầu khó lường khi đội chủ nhà Thanh Hoá đang có phong độ khởi đầu tích cực, còn Thép Xanh Nam Định vẫn chưa duy trì được sự ổn định. Sau 3 vòng đấu, Thanh Hóa giành 6 điểm với hai chiến thắng trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, chỉ một trận thất bại trước CLB Ninh Bình. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp, đội bóng xứ Thanh thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm. Lợi thế sân nhà cũng giúp các cầu thủ thêm tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình.

Ở chiều ngược lại, Thép Xanh Nam Định mới chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận. Đội bóng Thành Nam thắng Hoàng Anh Gia Lai, thua SHB Đà Nẵng và hòa CLB Ninh Bình. Phong độ thiếu ổn định, đặc biệt là những hạn chế trong khâu phòng ngự đã đặt ra yêu cầu cải thiện lối chơi của đội bóng đối với huấn luyện viên Vũ Hồng Việt.

Khó khăn của đội khách còn đến từ lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son chấn thương, trong khi Ezequiel Santos và Trần Văn Kiên bị treo giò. Những thiếu hụt này ảnh hưởng đến phương án tấn công và khả năng tổ chức đội hình của đội khách. Đội bóng cựu vô địch V-League sẽ thêm một trận đấu nữa cần sự tỏa sáng của các nội binh để có thể đạt thành tích như ý ở V-League năm nay.

Pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Thép Xanh Nam Định và Thanh Hoá.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Thép Xanh Nam Định chủ động tấn công. Tốc độ trận đấu ở mức trung bình. Sau hơn 10 phút thi đấu, hai đội vẫn chưa tung ra được cú dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Phút 16, tiền đạo Guindo của Thanh Hoá nhận bóng từ đồng đội, nỗ lực khống chế bóng trong vòng cấm Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên, hậu vệ Eboa đã kịp thời lùi về can thiệp, giải nguy cho khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút 17, Thép Xanh Nam Định đáp trả bằng cơ hội đáng chú ý nhất kể từ đầu trận. Ngọc Sơn bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang để Ti Phông dứt điểm, nhưng cú đá của cầu thủ này thiếu chính xác. Những phút sau đó, thế trận diễn ra giằng co. Đội chủ nhà Thanh Hóa thi đấu có phần lép vế và chưa tạo được pha tấn công nào thực sự nguy hiểm lên khung thành đội khách.

Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự Thanh Hóa, nhưng những pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 40, Matheus Martins xử lý tốt rồi chuyền bóng để Văn Tùng tung cú sút quyết đoán. Thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho cầu thủ Thanh Hóa băng xuống. Tuy nhiên, trung vệ Eboa đã kịp thời can thiệp, hóa giải tình huống nguy hiểm cho đội khách.

Tình huống bóng nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà Thanh Hoá.

Phút 45+2, Thép Xanh Nam Định có bàn mở tỷ số. Ngọc Sơn thực hiện quả tạt chính xác để Ti Phông chọn vị trí dứt điểm bằng đầu. Bóng chạm đầu một hậu vệ Thanh Hóa, đổi hướng rồi lăn vào lưới đội chủ nhà. Sau 45 phút thi đấu, Nam Định tạm dẫn Thanh Hóa với tỷ số 1-0.

Tốc độ trận đấu trong những phút đầu hiệp 2 không cao. Thép Xanh Nam Định chủ động chơi chậm, trong khi Thanh Hóa chưa thể đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 57, Thanh Hóa có cơ hội rõ ràng để san bằng tỷ số. Tuy nhiên, Văn Tùng xử lý thiếu chính xác, đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh, bỏ lỡ cơ hội dành cho Guindo đang ở tư thế trống trải.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra quyết liệt với những pha tranh chấp liên tục của cầu thủ hai đội. Trọng tài liên tiếp rút thẻ vàng để cảnh cáo các tình huống phạm lỗi. Phút 71, Thanh Hóa dồn đội hình lên tấn công. Dù vậy, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Thép Xanh Nam Định, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội.

Tình huống bóng đáng chú ý đến ở phút 81, các cầu thủ Nam Định tổ chức phản công nhanh. Tuấn Hải có cơ hội dứt điểm thuận lợi, nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng trúng xà ngang khung thành Thanh Hóa. Phút 86, đội khách nhân đôi cách biệt. Tyler James Thai Crawford băng lên bên cánh trái, xử lý bóng khéo léo rồi căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Tuấn Hải đệm bóng nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ, nhưng khoảng thời gian ấy là không đủ để đội chủ nhà có thể một lần đưa bóng vào lưới Thép Xanh Nam Định. Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hoá.