Có tật giật mình!

Lực lượng Công an kiểm tra, xác định tài xế T. dương tính với ma túy “đá”.

Tại Km 1106+600 Quốc lộ 1 (xã Khánh Cường, Quảng Ngãi), tổ công tác đã kiểm tra ma túy đối với tài xế N.N.L. thì “bác tài” này bất ngờ bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy bắt và đưa về Công an xã Khánh Cường để làm rõ. Kết quả test nhanh xác định tài xế N.N.T dương tính với ma túy “đá”. Bước đầu, tài xế T. khai nhận đã sử dụng ma túy nên lo sợ, bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.