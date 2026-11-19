Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mỉm cười và không nói lời nào khi đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: AP)

Hình ảnh phát trực tiếp từ buổi tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao APEC vào tối 18/11 cho thấy, bà Takaichi bắt tay ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện, khi ba người cùng đứng chụp ảnh chào hỏi trước buổi chụp ảnh “gia đình APEC” theo thông lệ.

Mặc chiếc áo vest màu hồng, bà Takaichi nói vài lời với ông Tập sau khi bắt tay. Tuy nhiên, ông Tập chỉ đáp lại bằng cách mỉm cười.

Bà Bành Lệ Viện dường như cũng không nói gì sau khi chào hỏi nữ Thủ tướng Nhật Bản. Sau khi chụp ảnh, ba người chỉ trao đổi cử chỉ gật đầu, rồi nhà lãnh đạo Nhật Bản rời đi. Không có phiên dịch viên nào đứng trên sân khấu cùng họ.

Đây là lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi quan hệ song phương lao dốc xuống mức thấp kỷ lục, sau những phát biểu của bà Takaichi về vấn đề Đài Loan trước Quốc hội Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái.

Trước đó cùng ngày, bà Takaichi đến Thâm Quyến trong lễ đón khá lặng lẽ, đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản trong vòng 7 năm.

Đón bà tại sân bay có nhà ngoại giao Trung Quốc đã nghỉ hưu Zhang Qiyue và Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Kenji Kanasugi. Sau khi xuống máy bay, bà chỉ khẽ gật đầu chào các nhân viên mặt đất.

Không có những nhóm thanh niên Trung Quốc đứng vẫy hoa, phất quốc kỳ và hô vang “chào mừng” như trong nghi thức đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo khác tới Thâm Quyến lần này.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lần đầu tiên đã ra tận sân bay đón Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi đội hình máy bay chiến đấu bay bên trên, tạo nên những vệt khói màu rực rỡ.