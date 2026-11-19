Ngày 19/11, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất một căn nhà tại tổ 39, khu phố Tân Thành, phường Tân Triều, TP.Đồng Nai.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho chứa phát hiện hơn 7 tấn nội tạng đã bốc mùi. (Ảnh: QLTT)

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 nhân viên đang sơ chế nội tạng bò bằng cách rửa, ngâm gân, dạ dày, lòng trong các thùng, chậu lớn và cạo da chân, móng bò.

Trong cơ sở có nhiều thùng, bịch không tem nhãn, nghi chứa hóa chất dùng để tẩy rửa nội tạng, làm mềm và tăng độ giòn, dai cho sản phẩm.

Kiểm tra kho đông lạnh, đoàn phát hiện hơn 7 tấn nội tạng bò các loại đang lưu trữ, bốc mùi hôi nồng nặc. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa có mặt làm việc.

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ hàng hóa, đưa về kho lạnh tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.