Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhiều trang web như Kubet, Fun88, 8XBET, B123B, 33WIN... thường xuyên đăng quảng cáo, lôi kéo người tham gia đánh bạc trực tuyến. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh có hành vi đánh bạc trên các nền tảng này và xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 25/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về hành vi “Đánh bạc”, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ thêm 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm: N.T.A (sinh năm 1983, trú tại xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên); N.C.Q (sinh năm 1983, trú tại xã An Lão, TP Hải Phòng); N.V.H (sinh năm 1990, trú tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng); V.Q.M (sinh năm 1986, trú tại phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) và P.Đ.B (sinh năm 1989, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8 và tháng 9/2025, các đối tượng sử dụng điện thoại di động kết nối Internet để truy cập các trang đánh bạc trực tuyến như Kubet, Fun88, 8XBET, B123B, 33WIN... Những trang web này cung cấp nhiều trò chơi cá cược như xổ số, xóc đĩa, bắn cá, cá độ bóng đá, quay hũ... với hình thức thắng thua bằng tiền ảo trên hệ thống.

Cơ quan Công an cho biết, địa chỉ các trang web thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Người chơi tạo tài khoản trên các nền tảng này để tham gia cá cược với hệ thống hoặc những người chơi khác.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.