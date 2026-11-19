Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng - Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok có tên “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Trường là người tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok nói trên. Trường đã tự quay, đăng tải nhiều video có lời lẽ thô tục, thách thức người xem, thậm chí đe dọa những người bình luận nếu gặp ngoài đời. Đáng chú ý, qua rà soát ngẫu nhiên 5 video, cơ quan Công an xác định các video này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng, những nội dung trên có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc và đạo đức xã hội.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận cố ý đăng tải các video với mục đích tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok để kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi những vật phẩm này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội chấm dứt việc đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực nhằm câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi bất chính. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực cần lưu lại đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Người dân không đăng lại video hoặc chia sẻ công khai đường dẫn để tránh khiến nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền.