Trước đó, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an xã Song Lộc phát hiện một người có biểu hiện mắc bệnh tâm thần đang đi lang thang. Người này không có người thân đi cùng và không thể cung cấp thông tin về nơi cư trú.

Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tiếp cận, thăm hỏi, động viên và tìm hiểu thông tin nhằm xác minh nhân thân. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan để liên hệ với gia đình người đi lạc.

Công an xã hỗ trợ người bệnh về với gia đình. Ảnh: CA.↵

Qua xác minh, người đi lạc được xác định là cháu P.T.T., sinh ngày 26/4/2011, trú tại ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Công an xã Song Lộc đã hỗ trợ đưa cháu trở về đoàn tụ với gia đình an toàn.

Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sẻ chia của lực lượng Công an cơ sở đối với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Song Lộc khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, chăm sóc và quản lý người thân mắc bệnh tâm thần; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, không để người bệnh tự ý rời khỏi nơi cư trú khi không có người giám sát.

Khi phát hiện người có biểu hiện bất thường đi lang thang, không xác định được thân nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để phối hợp hỗ trợ.