Tiếp nhận thông tin từ hệ thống dữ liệu về phương tiện, Tổ Cảnh sát giao thông phường Hà Giang thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 02, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng xác minh, kiểm tra và lập biên bản xử lý cả lái xe và chủ phương tiện.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý chủ xe và lái xe do phương tiện quá hạn đăng kiểm.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 17/11, ô tô biển số 23H-023.xx lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông xác định xe do anh N.V.K (SN 1997) điều khiển, chủ phương tiện là ông N.V.T (SN 1984), cùng trú tại xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang.

Kết quả kiểm tra, phương tiện có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn từ 1 tháng trở lên.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng về hành vi điều khiển xe quá hạn kiểm định từ 1 tháng trở lên.

Đối với chủ xe phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng về hành vi đưa phương tiện quá hạn kiểm định từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông. Tổng mức phạt tiền dự kiến từ 14 - 18 triệu đồng.