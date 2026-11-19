Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết vừa xác minh, làm rõ vụ việc cho con điều khiển ôtô khi chưa có bằng lái.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc mẹ quay video cảnh con cầm lái ôtô, bố ngồi ghế phụ.

Qua xác minh, vụ việc diễn ra vào khoảng 13h ngày 15/11, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, TP Hải Phòng. Người cầm lái trong đoạn video là một thanh niên sinh năm 2008, đã điều khiển ôtô biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H.P.V. Qua xác minh, chủ phương tiện là phụ huynh của nam thanh niên trên, đã có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người cầm lái ôtô trong đoạn video và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 2 trường hợp, trong đó hành vi chủ phương tiện là tổ chức giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị phạt tiền 56-60 triệu đồng.

Về phần người cầm lái, hành vi điều khiển ôtô khi không có giấy phép lái xe bị phạt 18-20 triệu đồng.

Phụ huynh của nam thanh niên và chiếc ôtô trong vụ việc. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT cho biết tổng tiền phạt dự kiến 77 triệu đồng. Ôtô trong vụ việc nói trên cũng bị tạm giữ.

Cục CSGT cảnh báo việc giao ôtô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ phương tiện cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân nếu không có giấy phép lái xe phù hợp, tuyệt đối không điều khiển ôtô tham gia giao thông.