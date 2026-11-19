Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có thể bị xử phạt tới 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Ảnh minh họa: Hưng Phúc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 412/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Nghị định, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

NHIỀU HÀNH VI VI PHẠM CÓ MỨC PHẠT TIỀN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG

Nghị định nêu rõ các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: các hành vi vi phạm quy định về đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; các hành vi gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về quản lý chất thải; tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;…

Bên cạnh đó là các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu chức năng sản xuất công nghiệp của khu kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề;

Nghị định cũng quy định các hành vi vi phạm quy định về quan trắc môi trường, giám sát môi trường; quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; vi phạm quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố chất thải; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn; hoạt động giao dịch và hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước…

Theo Nghị định mới, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính cảnh cáo hoặc phạt tiền. Không những thế, các đơn vị vi phạm còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng có thời hạn đối với giấy phép môi trường; đình chỉ hoạt động từ 1-24 tháng tùy theo hành vi và mức độ vi phạm.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng giấy phép; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp; buộc di dời dự án, cơ sở hoặc một phần diện tích của dự án đến địa điểm phù hợp.

Cụ thể với hành vi vi phạm quy định về đánh giá tác động môi trường, mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng được cấp phép tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ một số trường hợp có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Cụ thể, phạt từ 500-800 triệu đồng với hành vi không vận hành hoặc vận hành không thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép môi trường.

Với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác không đúng giấy phép môi trường để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác không đúng giấy phép môi trường để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường, mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Ngoài ra còn nhiều hành vi vi phạm có thể bị xử phạt đến 1 tỷ đồng như: hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường; không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH từ 0 đến dưới 02 hoặc từ 12,5 đến 14 trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

Mức phạt cũng có thể lên đến 1 tỷ đồng với hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hoặc lợi dụng sự cố, lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

PHẠT ĐẾN 600 TRIỆU ĐỒNG KHI DỰ ÁN THI CÔNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nghị định cũng quy định mức phạt cụ thể hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đã triển khai thi công công trình xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc cơ sở đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường.

Theo đó, dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí tương đương thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp tỉnh khi triển khai thi công dự án đầu tư hoặc vận hành chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường có thể bị phạt đến 800 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 400-600 triệu đồng đối với hành vi không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường. Phạt tiền từ 600-800 triệu đồng đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền 500 triệu đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí tương đương thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi triển khai thi công dự án đầu tư hoặc vận hành chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường, có thể bị xử phạt đến 1 tỷ đồng.

Cụ thể, hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định mức phạt từ 400-600 triệu đồng. Phạt tiền từ 600-800 triệu đồng đối với hành vi không vận hành hoặc không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;

Đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường có thể bị phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý về thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền 500 triệu đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn…Còn với Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Bên cạnh đó, Trưởng Công an xã cũng có quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng, còn Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có quyền phạt tiền đến 800 triệu đồng; còn Cục trưởng Cục Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập có quyền phạt tiền đến 1 tỷ đồng; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn…