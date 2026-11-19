Theo ANSA, vụ việc xảy ra tại Coffia, gần Lonnano, thuộc thị trấn Pratovecchio Stia, tỉnh Arezzo, vùng Tuscany, Italy.

Trong đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4/11, một người đàn ông 42 tuổi bị cáo buộc đột nhập vào một căn nhà nghỉ dưỡng đang không có người ở. Người này phá cửa sổ để vào bên trong, lục lọi đồ đạc và lấy đi một số vật dụng, trong đó có những chiếc huy chương.

Tuy nhiên, thay vì nhanh chóng rời khỏi hiện trường, người đàn ông lại quyết định ở lại qua đêm. Có thể do thời tiết lạnh, mệt mỏi và ảnh hưởng của rượu bia, người này đã nằm xuống một chiếc giường trong nhà rồi ngủ thiếp đi.

Căn nhà bị xáo trộn. Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, một phụ nữ sống gần đó phát hiện những dấu hiệu bất thường và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông vẫn đang ngủ say bên trong căn nhà.

Theo thông tin được ANSA đăng tải, người này thừa nhận đã uống một bình rượu vang.

Người đàn ông được xác định là công dân Romania, 42 tuổi, từng có tiền án liên quan đến những hành vi tương tự. Sau khi bị bắt, người này được đưa ra trước thẩm phán.

Tòa quyết định áp dụng biện pháp tạm giam và phiên xét xử được ấn định vào ngày 25/11/2026.