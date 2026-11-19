Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2027? (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2027?

Theo Điều 21 và 24 Luật Căn cước 2023 quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Vì vậy, bắt đầu từ năm 2027, những người sinh vào 4 năm sau đây sẽ phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước mới do đã đến tuổi theo quy định:

- Sinh năm 2013 (đủ 14 tuổi): Đủ 14 tuổi trong năm 2027. Trường hợp đã được cấp thẻ căn cước trước đó thì thực hiện cấp đổi khi đủ 14 tuổi; trường hợp chưa có thẻ thì thực hiện thủ tục cấp thẻ lần đầu. Ngày hết hạn tính đến đúng ngày sinh nhật.

- Sinh năm 2002 (đủ 25 tuổi): Đủ 25 tuổi trong năm 2027, thuộc mốc tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Ngày hết hạn tính đến đúng ngày sinh nhật.

- Sinh năm 1987 (đủ 40 tuổi): Đủ 40 tuổi trong năm 2027, thuộc mốc tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Ngày hết hạn tính đến đúng ngày sinh nhật.

- Sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi): Đủ 60 tuổi trong năm 2027, thuộc mốc tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Ngày hết hạn tính đến đúng ngày sinh nhật.

Lưu ý:

Trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi, thì thẻ căn cước đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Ngoài những trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước do đến tuổi, công dân vẫn có thể chủ động thực hiện việc cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong năm 2026 nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

* Cấp đổi

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

* Cấp lại

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Không cấp đổi thẻ căn cước khi đến tuổi sẽ bị phạt như thế nào?

Căn cứ vào khoản 4 Điều 11 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước từ ngày 15/12/2025 quy định:

Phạtcảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử;

- Không nộp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật; không nộp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan quản lý căn cước trong trường hợp cấp đổi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc hủy, xác lập lại số định danh cá nhân.

Như vậy, công dân khi đến tuổi theo quy định mà không thực hiện cấp đổi thẻ căn cước trong năm 2026 có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

(Trừ trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi, thì thẻ căn cước đó tiếp tục có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo).